Fire sexarbeidere bortvises fra Norge – alle har brutt smittevernloven

I kjennelsene fra Oslo tingrett kommer det frem at fire sexarbeidere fra Romania har brutt norske smittevernregler.

I fire forskjellige kjennelser har politiet fått medhold i at kvinnene kan holdes på Trandum, mens UDI behandler bortvisningen.

Etter planen vil de bli uttransportert onsdag 13. januar.

Fire bortvist, alle bodde sammen

Alle de fire kvinnene kommer fra Romania. De ble pågrepet 8. januar.

Politiet mener de har hatt mange sexkunder og i liten grad fulgt smittevernreglene.

Det er SMS-logger som har vært avgjørende for å bevise at de har brutt smittevernreglene.

Kvinnene skal til sammen ha hatt 120 kunder i uka.

En av kvinnene kom til Norge i slutten av desember. SMS-er viser at hun tok imot kunder to dager etter ankomst. Hun har også forklart til politiet at hun har tatt imot et svært stort antall kunder.

Den andre kom til Norge i november. SMS-loggen viser at hun tok imot kunder samme dag som hun kom hit. I retten har hun forklart at hun bodde på hotell i to uker for hun dro til leiligheten med de andre kvinnene. SMS-loggen viser at hun dro rett hjem.

Også den tredje kvinnen kom til Norge i november. Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett tok hun imot kunder 7. november. Politiet mener det er svært sannsynlig at hun også har brutt karantenereglene.

En fjerde kvinne ble også pågrepet. Politiet sier at hennes sak er lik som de ovennevnte.

Bodde i samme leilighet

De fire kvinnene har bodd i samme leilighet. Politiet mener leiligheten ikke var smittevernvennlig.

Politiet mener alle kvinnene er en fare for folkehelsen fordi de har møtt så mange mennesker og fordi de har brutt karanteneplikten. Kvinnene er i 20- til 30-årsalderen.

De vil bli bortvist som betyr ta de kan komme tilbake til Norge ved et senere tidspunkt.

Også forrige uke ble en kvinnelig sexarbeider bortvist, fordi politiet de mente at hun utgjorde en fare for folkehelsa.