Fire personer døde etter smitteutbrudd ved omsorgsbolig

– Det er veldig, veldig trist at vi skulle få et så kraftig smitteutbrudd i kommunen. Når folk over 85 år blir smittet, så ser vi at dte er et brutalt virus, sier Rakkestad-ordfører Karoline Fjeldstad (Sp).

Like før jul ble brøt det ut smitte ved omsorgsboligene i Rakkestad kommune. Det første dødsfallet ble kjent 20. desember.

Siden har ytterligere tre personer omkommet. En av disse var på nyttårsaften, mens en annen døde 1. nyttårsdag, opplyser ordføreren.

Har hatt lite smitte

Ordfører Karoline Fjeldstad (Sp) i Rakkestad. Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Vi jobber tett på for å håndtere utbruddet, og jeg vil gi all honnør til de ansatte. Det er veldig leit at vi har avsluttet 2020 og begynt 2021 slik i Rakkestad, sier Fjeldstad.

De siste ukene er til sammen elleve beboere og fem ansatte bekreftet smittet. Når beboerne har blitt smittet, har de blitt flyttet fra omsorgsboligene til en egen koronaavdeling inne på sykehjemmet Skautun.

Rakkestad hadde et smitteutbrudd i forbindelse med et traktortreff tidligere i høst. Ellers har den lille kommunen vært skjermet for de store utbruddene.

De siste ukene har imidlertid nabokommunen Sarpsborg vært hardt rammet av smitte.

Fredag ble det også satt rekord i antall smittede ved sykehuset Østfold.

Sprer seg fortsatt

Smittesporingen tyder på at det trolig var besøkende til omsorgssenteret som tok med seg smitten, opplyser ordføreren.

Hun sier at det kan ta tid før de har situasjonen under kontroll.

– Vi tester folk hver tredje dag, og ser at vi får positive prøver. Dette er et pågående smitteutbrudd vi dessverre ikke har slått tilbake, sier hun.