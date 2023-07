– Vi føler vi sloss mot Statsforvalteren. De blir mer og mer et overstyrende nivå, som i mindre grad har tillit til den lokale kunnskapen, sier ordfører i Hemsedal Pål Terje Rørby fra Senterpartiet.

Frustrasjonen er rettet mot Statsforvalteren i Oslo og Viken.

De opplever at lokale avgjørelser blir overkjørt på grunn av alt fra økt bilbruk, lukt fra landbruket til lekeplasser.

Pensjonistbolig manglet lekeplass

Ordfører Pål Rørby (Sp) i Hemsedal. Foto: Vilde Jagland / NRK

I Hemsedal ønsket et eldre par å flytte til hytta. Kommunen sa ja og ga en midlertidig bruksendring fra hytte til bolig. Rørby forteller at dispensasjonen var for tre år, slik at det eldre paret kunne bo lovlig på hytta.

– Det var en flott og moderne høykvalitetshytte som ligger i et nydelig naturområde.

Statsforvalteren brukte innsigelsesretten og klaget.

– Det var ikke nok lekeareal for barn. Da har de ikke sett på alderen til de som ønsker å bo der.

– Det blir nesten banale saker som kommer på bordet, og så får vi den typen argumenter. Det føles veldig merkelig, sier Rørby.

Pål Rørby forteller at det jevnlig er personer som ønsker å bo på hytta i Hemsedal. Foto: Pål Rørby

– Energitappende

I Sigdal sa de ja til å bygge en bolig. Kommunen er nesten sju mil lang, og innbyggerne bor spredt. Statsforvalteren klaget på vedtaket fordi det var for langt til nærmeste lekeplass.

– Vi har verdens beste lekeplass rett utenfor stuedøra vår. Naturen. Og da kan ikke Statsforvalteren bruke det som begrunnelse. Slike argumenter må det bli slutt på hvis vi skal ha tiltro til Statsforvalteren, sier ordfører Tine Norman.

Ordfører Tine Norman (Sp) i Sigdal. Foto: Henning Hope Rønhovde / NRK

I denne saken snudde Statsforvalteren etter et møte med Sigdal kommune.

– Det tar mye tid og er energitappende, sier Norman.

– Undergraver lokaldemokratiet

Ordfører i Øvre Eiker Knut Kvale får ikke flyttet en barnehage bort fra kvikkleire. Foto: Eirik Thormodsrud Koren / NRK

I midten av juni vendte Statsforvalteren tommelen ned for at Øvre Eiker skulle flytte en barnehage bort fra kvikkleire til et nytt bygg.

Statsforvalteren påpekte at foreldrene måtte bruke bil til barnehagen. I tillegg fryktet de gjødsellukt og traktorstøy.

– Vi lever ute på bygda, det er sånn det er, sier Knut Kvale, ordføreren fra Senterpartiet.

Denne saken fikk begeret til å renne over for hans ordførerkolleger i Buskerud.

– De bryr seg i saker vi fint kan håndtere lokalt. Det undergraver lokaldemokratiet og skjærer alle over en kam, sier Tine Norman.

Det er særlig saker hvor det blir gitt en lokal dispensasjon kommunene havner i konflikt med Statsforvalteren.

– Vi i KS Viken har diskutert dette flere ganger. Det virker som Statsforvalteren er litt lite løsningsorientert, og har litt lite lokalkunnskap, sier ordfører i Kongsberg og leder KS Viken, Kari Anne Sand.

– Men Statsforvalteren må jo forholde seg til regelverket de skal forvalte?

– Jo da, men de må ta innover seg at det forskjeller på bygda og de store byene.

Da Statsforvalteren satte ned foten for flytting av en barnehage i Øvre Eiker, reagerte flere ordførere i Buskerud. Her er bygget kommunen ønsker å ta i bruk. Foto: Eirik Thormodsrud Koren / NRK

Statsforvalteren: – Godt samarbeid

Valgerd Svarstad Haugland, Statsforvalter i Oslo og Viken, mener tvert imot at det er et godt samarbeid med kommunene.

– Jeg har besøkt alle kommunene, og jeg har hatt en god dialog med dem.

– De kan ikke få medhold i alle sine saker, og det forstår jeg at de kan bli irritert over. Men jeg har fått et oppdrag fra regjeringen for å følge opp nasjonale retningslinjer, sier Svarstad Haugland.

Statsforvalteren skal sørge for at kommunene følger regjeringens føringer, som å redusere bilbruk, miljø og tilrettelegging for barn og unge.

– Jeg opplever Statsforvalteren som litt vrang, sier Norman.

– Hvis vi er litt tverre er det fordi regjeringen har bedt oss om å være tverr. Og det må de huske på. Dette er ikke noe vi finner på på skrivebordet i Oslo eller Moss.

Må bruke innsigelsesretten

Valgerd Svarstad Haugland opplever dialogen med kommunene som god. Foto: Eirik Koren / NRK

Hvis en kommune gjør et vedtak Statsforvalteren mener går på tvers av nasjonale retningslinjer kan de bruke innsigelsesretten og si «nei».

– Hvis vi bare sier at de bør gjøre sånn og slik, så hører de ikke på oss. Hvis vi har en innsigelse så går vi i dialog. Veldig ofte kommer vi oss ut av den innsigelsen ved at de jenker seg litt og vi jenker oss litt, sier Svarstad Haugland.

– Det blir skrivebordsøvelser vi bruker unødvendig mye tid på, sier Pål Terje Rørby.

Svarstad Haugland innrømmer at de har vært for strenge i enkelte saker.

– I noen saker har vi vært for firkantet, men vi har gode medarbeidere som tar oppdraget fra regjeringen på alvor.

Men hun avviser at Statsforvalteren har manglende lokalkunnskap.

– Det er forskjell på Hallingdal og Lillestrøm. Det vet vi godt. I tillegg er både avdelingsdirektøren, seksjonssjefen og flere saksbehandlere i planavdelingen fra gamle Buskerud.