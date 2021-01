Fire nye dødsfall ved sykehjem i Drammen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter er både stort og alvorlig, og jeg har stor medfølelse med alle dem som i løpet av den siste måneden har mistet nære familiemedlemmer på grunn av dette utbruddet.

Det sier ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg.

Monica Myrvold Berg er ordfører i Drammen. Foto: Azad Razaei / NRK

Det var to kvinner og to menn som gikk bort torsdag, og alle var over 90 år gamle, opplyser Drammen kommune i en melding på sine nettsider.

Tidligere denne uken slo Folkehelseinstituttet (FHI) fast at utbruddet ved sykehjemmet i Drammen er det største de vet om.

– Dette er et alvorlig utbrudd med mange syke, og så langt er det det største sykehjemsutbruddet vi vet om, sa avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.

Venter svar i neste uke

Kommunen har bedt FHI om hjelp til få svar på om det kan være en superspreder eller et mutert virus som er årsaken til smitteutbruddet.

Kommuneoverlege John David Johannessen bekreftet overfor NRK at det er to av teoriene de har.

Kommuneoverlege i Drammen, John David Johannessen. Foto: Azad Razaei / NRK

– Det kan være en ansatt eller bare noen som skulle på besøk. En av teoriene er derfor at den personens smittet senere ble en superspreder, forklarte Johannesen.

– Når flere personer rundt i verden blir smittet, øker også risikoen for at viruset kan mutere seg. Noen muterte versjoner kan bli mindre smittsomme, mens andre kan bli mer smittsomme, sa kommuneoverlegen.

Svaret på dette er ventet i neste uke.