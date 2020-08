Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg sliter med pusten. Og det er ensomt. Men jeg lever.

Det forteller Anette Pedersen til NRK.

Mellom hvert ord må hun trekke pusten.

Da trebarnsmoren var innom et legekontor med et av barna sine i begynnelsen av april, skjedde det som kom til å snu opp ned på hverdagen deres i uviss tid.

Anette ble smittet av koronaviruset.

Fra frisk til kraftig redusert

Fire måneder senere sitter Anette på sofaen ute på terrassen sin i Spikkestad.

Hun og samboer Kim Bergseth forsøker å sette ord på hvordan livene deres har forandret seg etter at Anette ble syk av korona.

Bare det å gå til postkassa har blitt som et maratonløp.

Anette Pedersen sammen med samboeren Kim Bergseth i Spikkestad. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Først var jeg fin på morgenen, bare litt kvalm. Men så tenkte jeg at det var fordi jeg var sulten. Men så ble jeg veldig kvalm. Jeg ristet. Når jeg ristet så greide jeg ikke å puste, forklarer Anette.

Hun tok en covid-19 test. Denne var negativ.

Fem dager etter hun begynte å bli syk, begynte hun å hoste. Det var da hun forstod at hun måtte ha korona.

Hun tok derfor en ny test. Denne gangen var den positiv.

Halvparten sliter i etterkant

Norsk pandemiregister i Helse Bergen skal i tre år fremover forske på hvordan det går med alle norske pasienter som har vært innlagt på sykehus med covid-19.

Hittil har 417 pasienter fra hele landet svart på et spørreskjema tre måneder etter innleggelse, skriver Bergens Tidende i dag.

Svarene indikerer at halvparten av alle som blir sykehusinnlagte sliter med åndenød og tung pust. Like mange føler seg så slitne at de har problemer med dagligdagse aktiviteter.

Overlege Eirik Alnes Buanes, som leder pandemiregisteret, sier til samme avis at de blant annet skal se nærmere på om det er forskjell på pasienter som lå på sengepost og intensivavdeling.

Utfordrende å ikke vite

Samboer Bergseth ser bort på kjæresten sin og beskriver de siste månedene.

– Hun sliter veldig med å få igjen pusten. Vi andre får igjen pusten etter hvert. Det gjør ikke Anette nå. Hun må omtrent ligge i stabilt sideleie for å hente seg inn igjen, sier han.

Anette sliter med pusten, og det er en utfordring å gå til postkassa. Etter noen meter frem og tilbake må hun legge seg ned for å innhente seg. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Ingen vet hvordan de fysiske ettervirkningene av covid-19 vil bli.

Bergseth håper at samboeren hans blir frisk igjen så raskt det lar seg gjøre. Men han vet ikke om det finnes noen plan på hvordan dette skal gjøres.

– Det er kanskje det mest skremmende. At vi har tenkt at i morgen blir det bedre. Til uka blir det bedre. Neste måned blir det bedre. Men det er liten forandring.