Fire kvinner og én mann drept: – Ble drept etter gjerningsmannens første kontakt med politiet

– Ut ifra det vi nå vet så kan vi med stor sikkerhet si at noen, trolig alle, av de drepte ble drept etter at politiet var i kontakt med ham første gang, sier Sæverud i et intervju med NRK etter en pressekonferanse i Tønsberg torsdag morgen.

Politiet fikk klokken 18.13 onsdag kveld flere meldinger om at en person hadde skutt etter folk med pil og bue i Kongsberg. Klokken 18.47 ble en mann pågrepet. Utover kvelden ble det bekreftet at fem mennesker ble drept, mens to andre er innlagt på sykehus med skader. De er ikke livstruende skadd.

Hendelsene knytter seg blant annet til en Coop Extra-forretning i Kongsberg sentrum (se kart nederst i saken).

Klokken 18.18 gjorde politiet en observasjon av gjerningsmannen i nærheten av Coop Extra-butikken. Sæverud sier politi til stede ble beskutt med piler og mistet kontakt med gjerningsmannen, som kom seg unna.

– Etter det er det flere meldinger på ulike adresser som blir fulgt opp, og politiet har et søk i et stort område etter ham. Da kommer vi over flere skadde personer og han blir pågrepet 18.47, sier Sæverud.

– Hva var det som gjorde at han kom seg unna?

– Det er vanskelig å vite nøyaktig, men det vi vet er at han skjøt mot politiet med flere piler, sier Sæverud.

Det har foregått varsling av pårørende både i går og i natt, og Sæverud gikk ut med flere detaljer om ofrene torsdag morgen.

– Fire kvinner og én mann er omkommet. Ingen er formelt identifisert enda, de er i alderen 50-70 år. De pårørende er varslet, sier han.

22 patruljer var i innsats frem til mannen ble pågrepet. Ytterligere ressurser var også på vei, opplyser politimesteren.

Det gjenstår mye etterforskning for politiet. Avhør av vitner og andre involverte fortsetter utover dagen, og de skal også gjøre seg ferdig med åstedene og de krimtekniske undersøkelsene. Foto: CICILIE SIGRID ANDERSEN / NRK

Kjent fra flere saker - bekymringer om radikalisering

Mannen er siktet for drap og kjent av politiet fra tidligere. Det skal dreie seg om flere saker, sier politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen til NRK.

På pressekonferansen torsdag morgen utdyper politimester Sæverud at mannen er en konvertitt til islam, og at de hadde fått flere bekymringsmeldinger om radikalisering.

– Vi har fulgt opp de meldingene som har kommet og ikke fått noen meldinger i 2021 rundt radikalisering. Det er snakk om en konvertitt til islam, sier han.

En person som kjenner siktede sier til NRK at siktedes konvertering til islam, har lite med saken å gjøre.

– Dette handler om en person som er alvorlig psykisk syk og som falt utenfor fra ungdomstiden. Dette har preget livet til dem som står han nært i stor grad, sier personen.

Den bekjente sier det må diskuteres om terskelen er for høy for å gripe inn og bruke tvang mot folk som åpenbart kan være en fare for seg selv og andre og som trenger hjelp, dersom de ikke ønsker det selv.

Siktede er etter det NRK vet tidligere dømt flere ganger. Mannen ble i fjor dømt til seks måneders besøksforbud mot to nære familiemedlemmer etter at han truet med å drepe en av dem.

Mathiassen sier at de har hatt innledende avhør med mannen natt til torsdag. Hun vil ikke si noe om siktedes motiv på nåværende tidspunkt, men sier han var samarbeidsvillig under avhørene.

– Han har forklart seg om hva som skjedde og hans opplevelse. Han har erkjent de faktiske forholdene og at det var han som utførte handlingene, sier hun.

Torsdag morgen var det fremdeles mye politi i Kongsberg sentrum. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Etterforsker terror

Natt til torsdag opplyste politiet at det er en 37 år gammel dansk statsborger bosatt i Kongsberg som er siktet i saken. Politiet er overbevist om at det bare er han som står bak drapene.

– Vi driver et etterretningsarbeid for å være helt sikker, og føler oss trygge på at gjerningsmannen var alene, sier Sæverud.

Politimesteren sier det er naturlig å vurdere om det er en terrorhandling, og derfor også naturlig å koble inn PST.

– Vi etterforsker blant annet om det kan være en terrorhandling. Det var naturlig å kontakte PST i en så alvorlig hendelse. Så får vi se om vi trenger PST videre, sier han.

– Er det aktuelt at den pågrepne vil gjennomgå en rettspsykiatrisk undersøkelse?

– Det er egentlig et spørsmål som etterforskningsledelsen må ta stilling til, men jeg vil ikke bli overrasket om det skjer, sier Sæverud.

Deler av hendelsen skjedde på denne Coop Extra-butikken i Kongsberg. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Brukte flere våpen

Det ble tidlig kjent at den siktede gikk rundt i Kongsberg med pil og bue, og at han brukte våpenet. Bilder tatt av vitner viser også pil som står i en vegg i området på Kongsberg etter hendelsen.

Overfor NRK bekrefter Mathiassen at mannen også brukte andre våpen under angrepene, men vil ikke gå ut med hvilke på nåværende tidspunkt.

– Det har sammenheng med at det fremdeles er vitner vi skal avhøre som skal forklare seg om hendelsen. Vi har kontroll på våpnene, sier hun.

Det gjenstår mye etterforskning for politiet. Avhør av vitner og andre involverte fortsetter utover dagen, og de skal også gjøre seg ferdig med åstedene og de krimtekniske undersøkelsene.

– Det blir også nye avhør av siktede og han skal fremstilles for varetektsfengsling. Det er ikke avklart når dette skjer, sier Mathiassen.

Forsvarer: – Han er preget av situasjonen

Siktedes forsvarer Fredrik Neumann kom til Drammen politistasjon der han blir holdt i 02-tiden natt til torsdag. I 05-tiden kom han ut igjen.

Også han sier at hans klient er samarbeidsvillig.

– Han samarbeider med politiet og forklarer seg i detalj om hendelsen, sier Neumann.

– Hvordan er tilstanden hans?

– Han er klart preget av situasjonen. Jeg tror ikke det spiller noen rolle om han vil samtykke til å la seg varetektsfengsle eller ikke, sier Neumann.

Neumann opplyser til det danske nyhetsbyrået Ritzau at den siktede kommer til å bli framstilt for varetektsfengsling torsdag, men Mathiassen sier til NRK at hun ikke er sikker på om dette skjer i dag eller i morgen.