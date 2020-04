Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– De møttes i en rettssal på 150 kvadratmeter, og seks mennesker var til stede. Fire har i ettertid fått påvist korona-smitte, sier kommunikasjonssjef Yngve Brox i Domstolsadministrasjonen.

Kommunikasjonssjef Yngve Brox i Domstolsadministrasjonen. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Det var 1. april at en voldssak i Sarpsborg ble gjennomført med strenge smitterestriksjoner. Saken var flyttet til den største rettssalen i Sarpsborg, og aktørene ble bedt om å holde god avstand. Til stede var en voldstiltalt mann, hans forsvarer, aktor, en dommer og to meddommere.

Vitner og alle andre som skulle delta var med via videokonferanse.

Tross de strenge smittverntiltakene, har fire av de seks som var til stede fått påvist smitte. Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad dreier det seg om de to meddommerne, samt aktor og forsvarer.

En av få saker

– Hvordan dette kan ha skjedd, er et godt spørsmål. Her har man ivaretatt alle hensyn med tilstrekkelig avstand og tatt opp vitneforklaringer via video. Det kan ha skjedd ting for eksempel i pausene, men det blir bare spekulasjoner, sier Brox.

Mange rettssaker er utsatt som følge av smitten. I denne saken dreide det seg om en voldssak, som domstolen vurderte burde gjennomføres.

Konstituert sorenskriver Ragnhild Borgerud forteller til Sarpsborg Arbeiderblad at kommunens smittevernmyndigheter i etterkant har bistått med å følge opp hva som kan ha skjedd.

– Kommuneoverlegen har vært på befaring hos oss i påsken og gjennomgått smitteverntiltakene som praktiseres. Det er betryggende for oss at lokale helsemyndigheter stiller opp og prioriterer gjennomgang selv i påskehøytiden, sier Borgerud til avisa.

Kommuneoverlege Hilde Skyvulstad forteller at kommunen blant annet har jobbet med smittesporing etter at de ble kjent med saken.

– Vi gjør rutinemessig alltid smittesporing på positive tilfeller. Jeg vet at tingretten har tatt mange forholdsregler og gjort veldig mye riktig, sier hun.

Overlater til domstolene å vurdere

I Sarpsborg har de fortsatt med rettsmøter også etter at denne saken ble gjennomført, ettersom domstolene er definert som en samfunnskritisk funksjon.

I Domstoladministrasjonen er de ikke kjent med at andre domstoler i landet har opplevd smittespredning i forbindelse med rettssaker den siste måneden.

Brox forteller at det er opp til hver enkelt domstol å vurdere hvilke saker som skal gjennomføres. Og uansett er det kriterier for hvordan sakene skal gjennomføres. Blant annet med at færrest mulig skal møte opp fysisk.

– Hvilke som må gjennomføres fysisk vurderes fra gang til gang, og avhenger blant annet av sakens alvor. I denne saken var det svært få til stede, og den ble gjennomført i en veldig stor sal. Det blir en vurdering fra gang til gang hvilke saker som blir gjennomført, sier Brox.

– En viss risiko

Marius Dietrichson mener det er bred enighet blant jurister om at domstolene må holdes i gang selv under korona-epidemien. Foto: Caroline Drefvelin / NRK

– Først og fremst må man bringe 100 prosent på det rene at det faktisk er rettssaken som er smittekilden, understreker leder i advokatforeningens forsvarergruppe, Marius Dietrichson.

Han var ikke kjent med saken i Sarpsborg tingrett fra før.

– Gitt at det er i forbindelse med rettssaken at dette har skjedd, må man gå gjennom rutinene. Samtidig er det slik at domstolen er et samfunnskritisk organ som må holdes gående, og da må man tåle en viss risiko. Men denne risikoen kan ikke bli uforholdsmessig høy, sier han.

Dietrichson tror forsvarsadvokater i likhet med andre har en viss frykt for å bli smittet, men at man velger å tåle denne risikoen.

– Man er bekymret for å bli smittet, men jeg tror folk som er i denne bransjen ser behovet for at rettsvesenet må gå videre også i denne situasjonen. Det er en risiko man tåler, i alle fall så lenge man ikke har underliggende sykdommer eller er i risikogruppen.