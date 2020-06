Kreftforeningen og spesialister beskriver immunterapi som revolusjonerende innen kreftbehandling. Laila Hansebråten er en av stadig flere som har fått en ny sjanse.

– Det var et mirakel det som skjedde. Folk som ser meg nå, tror de ser et spøkelse. Jeg skulle vært død.

– Jeg fikk en dødsdom

Tobarnsmoren ble lagt inn på lindrende avdeling på Kongsberg for fem år siden. Hverken stråling eller cellegift hadde hatt effekt, og lungekreften hadde spredt seg til skjelettet. 47-åringen var forberedt på å dø fra barna.

– Jeg spurte om jeg kom til å leve til sønnen min skulle konfirmeres. Det var om to år. De ga meg tre til seks måneder. Så det var jo egentlig en dødsdom.

Avmagret og syk i 2015. Før behandlingen hadde effekt. Foto: Privat

Legene sa at forskning hadde vist gode resultater. Likevel fikk hun ingen garanti for hvordan hun ville reagere på immunterapi.

– Jeg hadde uansett ikke noe å tape. Jeg lå på lindrende og tenkte at jeg skal ut herfra i kiste.

I løpet av noen uker hadde svulstene krympet. Håpet var tent.

Forskning skal gi nye svar

Kreftspesialist Odd Terje Brustugun forsker på pasienter med lungekreft. Foto: Azad Razaei / NRK

Lungekreft med spredning har vært vanskelig å kurere. Nesten ingen overlevde før, forteller overlege og kreftspesialist Odd Terje Brustugun på Drammen sykehus. Men immunterapi har vist seg å ha god effekt på stadig flere.

– Publiserte studier viser at mellom 25 og 30 prosent av pasientene er i live etter fem år. For lungekreft er dette høyt. Vi håper det skal øke etterhvert.

Det er fortsatt en gåte hvorfor noen blir friske, mens effekten uteblir hos andre. Eller hvorfor noen får lite bivirkninger, mens andre blir svært plaget. På Drammen sykehus skal forskere finne ut mer om dette. Ifølge Brustugun trengs det mer kunnskap.

– Det er fortsatt mye vi ikke vet om immunterapiens virkning på kroppen.

Les også:

Håper på mer tid

Ingjerd Sveen fra Drammen fikk påvist lungekreft med spredning i vinter. Hun synes det er fint å kunne bidra, selv om hun først sa nei til all behandling.

– Jeg har levd et langt og flott liv. Egentlig synes jeg det var galt å belaste sykehuset når det ikke var så mye håp.

Kreftsyke Ingjerd Sveen er blant pasientene som bidrar til forskning. Overlege Odd Terje Brustugun har ansvaret. Foto: Erik Modal / Vestre Viken HF

Den sporty 79-åringen ble svært overrasket da hun fikk diagnosen. Hun har aldri røykt, men stadig flere ikke-røykere får lungekreft.

Om Ingjerd er like heldig som Laila Hansebråten, vet hun ikke ennå.

– Jeg tar en dag av gangen. De har sagt at det kan virke men har ikke lovt noe.

Tok farvel hver dag

I dag er Laila Hansebråten tilbake på jobb i Kongsberg Emballasje. Datteren Mariel jobber på samme sted og setter ekstra pris på at mamma er kollega.

Datteren Mariel Hansebråten sier sykdommen til moren har ført dem tettere sammen. Foto: Azad Razaei / NRK

– Det var en tøff periode da hun lå på lindrende. Vi fikk jo beskjed om at hun kom til å dø. Derfor sa vi «ha det» hver gang. Vi tenkte at hver dag kunne være hennes siste.

24-åringen mener hun fort ble voksen da moren ble syk. Hun tok på seg mye ansvar hjemme og for broren som da var 12.

– Sykdommen har gjort oss sterke og enda mer glade i hverandre. Vi er så glade for at mamma nå er frisk, og at vi har fått mange flere år sammen.

Kan redde flere liv

Ifølge Kreftforeningen kan flere liv reddes med denne behandlingsformen, selv om immunterapi ikke virker for alle.

Derfor er det viktig at Drammen sykehus prioriterer slik forskning, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

– Norge har flere kreftforskningsmiljøer i verdensklasse. Det er viktig at norske pasienter får mulighet til å delta i studier som undersøker effekten av ny behandling. Det gir oss ny kunnskap som kan føre til viktige fremskritt sier Ross og fortsetter.

– Slike studier gi alvorlig syke behandling de ellers ikke ville hatt tid til å vente på.