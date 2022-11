Rygge flystasjon ble tirsdag stengt ned etter at det kom en feilmelding på et Pingvin sjømålsmissil.

Forsvaret mottok feilmelding klokka 10.40 og nødetatene ble umiddelbart varslet.

– De sivile i nærheten ble evakuert. Politiet ankom raskt og vi satt krisestab, sier Eivind Byre, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret.

– Det er en meget liten sannsynlighet for detonasjon.

Flystasjonen ligger i Moss kommune og er hovedkvarteret til Luftforsvarets ledelse.

En sikkerhetssone på én kilometer ble opprettet. E6, som går rett forbi flystasjonen, ble helt stengt i en kort periode.

Har demontert missilet

Like før klokken 13 opplyser Luftforsvaret at situasjonen på flystasjonen er avklart. Alle tiltak er opphevet.

– Missilet er demontert og trygt. Hendelsen ble håndtert i henhold til planverket vi har. Vi hadde et godt samarbeid med politiet, sier Byre.

Missilet som avga feilmelding lå inne på Forsvarets område. Ingen nærmet seg sprenglegemet før en batteripakke ble ladet ut.

– Det er slik at når det kommer en feilmelding, er det en batteripakke på missilet som lader ut i løpet av noen timer. Når den er ladet ut er faren for detonasjon over. Da vil våre eksperter ta en kvalitetskontroll på det, sa Byre til NRK tidligere tirsdag.