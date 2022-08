Kenneth fikk elektrisk støt i jacuzzi: – Jeg kunne dødd

– Jeg har hatt sinnssykt flaks. Jeg kunne dødd, sier Kenneth Frøland.

For tre uker siden tok 41-åringen seg et bad i jacuzzien hjemme i Skiptvet. Underveis i det 30 minutter lange badet merket han at noe ikke stemte.

Badet kunne fått fatale konsekvenser.

– Jeg følte plutselig murring i kroppen og fingrene mine begynte å krølle seg når jeg la brystet inntil boblebadet for å få luft. Jeg måtte bruke makt for å brette dem ut. Så begynte jeg å lukte svidd elektrisitet.

Tidligere den samme uken hadde han vasket jacuzzien og fylt den opp med nytt vann. Da glemte Frøland å stenge av vannet.

Han tror vannet har rent over og at en lekkasje har ledet vann inn i koblingsboksen.

– Hadde jeg hatt beina stående i jacuzzien kunne jeg kollapset helt. Sikringsboksen skulle være vanntett, men det var den åpenbart ikke.

Denne jacuzzien badet Kenneth Frøland i da han fikk strøm gjennom kroppen. Selskapet han kjøpte jacuzzien av er i dag konkurs. Foto: privat

– Føltes ut som en million nåler

Frøland har jobbet som rørlegger i flere år, og skjønte fort at han måtte ut av vannet. Utover kvelden ble smertene gradvis verre.

– Det begynte å prikke kraftig i føttene. Det føltes ut som en million nåler, beskriver han.

Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Johan Marius Ly, sier at det er viktig å ha respekt for elektriske produkter og vann.

– Strøm og vann kan være en livsfarlig kombinasjon. Vann øker sannsynligheten for en feil ved det elektriske produktet, og minsker samtidig hudens evne til å motstå strømgjennomgang.

Gjennom pandemien har interessen for spabad økt i Norge. På Finn var det en 30 prosents økning i søk etter «jacuzzi» fra 2019 til 2021.

Anbefalinger ved bruk av jacuzzi: Ekspandér faktaboks Dersom man kjøpte et elektriskt boblebad skal det være CE-merket – dokumentasjon på at produktet oppfyller grunnleggende krav til sikkerhet.

Følg alltid bruksanvisning og instruksjoner. Skal noe monteres fast til det elektriske anlegget, ta kontakt med en registrert el-virksomhet.

Bruk alltid jordet stikkontakt. Apparater over 1000 watt ikke skal brukes med skjøteledning. Skjøteledningen kan bli for varm og begynne å brenne. Kilde: DSB

Advarer andre med jacuzzi

DSB ha ingen innrapporterte elulykker eller alvorlige hendelser med spabad.

Men i 2014 ble de kjent med en potensiell fare for strømulykke ved en bestemt type oppblåsbart spabad, men det er ikke rapportert inn at det skal ha skjedd alvorlige hendelser.

I Skiptvet ble Kenneth Frøland raskt hentet av ambulanse. Helsepersonell utførte deretter EKG-måling for å fastslå om hjertet slo riktig.

Kenneth Frøland tok det hele med et smil da han ble fraktet i ambulansen til sykehuset. Foto: privat

Etter en natt med overvåking ved Sykehuset Østfold ble han skrevet ut. Men det tok fjorten dager før Frøland ble helt bra igjen.

Han tror det er flere årsaker til vannet i boblebadet plutselig ledet strøm. Jacuzzien er åtte år gammel, han tror det har vært en sikringsfeil og at det kom vann inn i det elektriske systemet.

Jacuzzien kortsluttet aldri.

– Det burde vært en sikring som skulle fått jordfeil og kollapset. Men nå skal badekaret deles i biter, og det skal utføres el-sjekk i hele huset. Det anbefaler jeg alle å gjøre, sier Frøland.