Fikk bil i husveggen: – Våknet av et stort smell

– Vi lå og sov da vi hørte et stort smell. Samboeren min løp ut for å sjekke, og ble møtt av en mann med blod i ansiktet som sa han trengte hjelp.

Det forteller Linnea Nesvang, som var hjemme sammen med samboeren og søsteren da en bil braste inn i husveggen deres i Fredrikstad torsdag morgen.

På sin ferd mot husveggen kjørte bilen ned et skilt, pløyde over et fotgjengerfelt og gjennom en hekk, før den sneiet forbi et lekestativ og endte med et brak i familiens husvegg. Nesvang priser seg lykkelig over at det ikke skjedde på dagtid.

Linnea Nesvang er lettet over at ingen ble alvorlig skadd i ulykken. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Hadde det skjedd på dagen, så kunne dette blitt veldig stygt, slår hun fast.

Videre legger hun til at hagen ofte blir brukt av både to- og firbeinte, store som små, og at utfallet fort kunne blitt et annet.

– Jeg har to tantebarn som pleier å være her ute og leke, i tillegg til en liten valp som vi er mye ute med, så det kunne gått virkelig galt, forteller Nesvang.

Høy hastighet og alkohol i blodet

I bilen satt det tre menn, som Nesvang og samboeren raskt tok seg av.

– Jeg løp ut og prøvde å få oversikt over hvor mange mennesker som var involvert, forteller Nesvang.

Hun fikk kontakt med alle tre, og det tok ikke lang tid før politi og ambulanse var på stedet. Da fikk Nesvang og familien tid til å se hvilke skader ulykken hadde påført eiendommen.

En del av hekken satt fast i husveggen etter sammentreffet med bilen. Foto: Privat

– Da så jeg bilen i husveggen, og i tillegg så jeg at en del av hekken satt fast oppe på veggen, så det må ha vært store krefter involvert, forteller Nesvang.

Føreren av bilen, som trolig har holdt høy fart, var i tillegg under påvirkning av alkohol. Også de to passasjerene skal ha vært påvirket.

– Vi blir bekymret når sånne er ute og kjører. Det er skremmende at noen kjører i en slik tilstand, svarer operasjonsleder Terje Skaftnes til Fredriksstad Blad.

Skadeomfanget til de tre mennene er foreløpig ukjent, men én skal ha blødd fra hodet, én fra ansiktet, mens den tredje trolig har et beinbrudd.