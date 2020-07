Fikk 40.000 kroner i bot for brudd på smittevernreglene – nå er saken henlagt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Serveringsstedet Riviera Fusion ligger på brygga i Fredrikstad sentrum. I begynnelsen av april dokumenterte en politipatrulje at det satt 26 personer på uteserveringen.

Dermed fikk restauranteier Tuck Phau en bot på 40.000 kroner.

Nå er derimot saken henlagt. Det var Fredriksstad Blad som først skrev om dette.

– Man har ikke kunnet utelukke at restauranten har forsøkt å treffe noen tiltak for å følge reglene. Politiet har også i ettertid forsøkt å klargjøre om noen av gjestene er fra samme husstand, men det har vært noe tvil rundt det, sier Johanna Loraas, politiadvokat i Øst politidistrikt til NRK.

Les også: Restaurant anmeldt for brudd på smittevernloven

Restauranten fikk bot på et tidspunkt hvor de fleste restaurantene var stengt i byen på grunn av koronasituasjonen.

– For å overholde tometersregelen, så var det altfor mange der. Det er restaurantens ansvar om å overholde reglene, sa politiførstebetjent Rolf Aamodt i Øst politidistrikt til NRK i april.

Snudde i saken

Restauranten nektet å godta boten på 40.000 kroner, og saken gikk til retten. Siden den gang har politiet derimot kommet på andre tanker.

Innehaver Tuck Phau vil ikke la seg intervjue av NRK onsdag ettermiddag, men sier til Fredriksstad Blad at han er fornøyd og glad for å bli trodd.

Tidligere har han uttalt til NRK at han ikke var enig i politiets vurdering. Han mente at antallet på uteserveringen ikke var for høyt når det var 70 sitteplasser tilgjengelig.

– Jeg synes ikke at gjestene satt så tett som politiet ville ha det til. Det er ikke store brudd vi i så fall har gjort. Hadde politiet kommet hit hver dag og sett at det var stinn brakke, så hadde det vært noe annet, sier han.