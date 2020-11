Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag ble det meldt om et nytt dødstall som følge av koronasmitte ved Villa Skaar Valstad. Den døde var en kvinne født i 1929, ifølge sykehjemmet.

Totalt har 9 av 23 beboere ved sykehjemmet mistet livet som følge av koronaviruset de siste to ukene. Samtlige beboere er eller har vært smittet.

Tirsdag varslet kommuneoverlege i Eidsvoll Carl Magnus Jensen Statens helsetilsyn om smitteutbruddet.

I formiddag var kommuneoverlegen og ansatte fra Folkehelseinstituttet sykehjemmet for å undersøke forholdene, iført smittevernutstyr.

– Hendelsen er veldig alvorlig. Smitte blant ansatte og ni dødsfall er det verste vi har hatt av hendelser i Eidsvoll så langt jeg kan huske, sier Jensen til pressen etter besøket.

Kommuneoverlegen påpeker at dialogen med sykehjemmets ledelse har vært god. Han legger til at dagens arbeidsmøte med sykehjemmet ikke har avdekket noe som gjør det nødvendig å iverksette strakstiltak.

– De har ikke avdekket alvorlige feil her som tilsier at det må settes i verk strakstiltak, sier Jensen.

Kommuneoverlege i Eidsvoll Carl Magnus Jensen og to FHI-ansatte etter besøk ved Villa Skaar sykehjem på Eidsvoll. Foto: Heiko Junge / NTB

– Ingen beboere med alvorlige symptomer

Ifølge kommuneoverlegen er det 13 beboere igjen på sykehjemmet. 1 beboer er utskrevet. 8 beboere er friskmeldt.

Ingen av beboerne som er smittet av koronaviruset har alvorlige symptomer, sier Jensen. Han sier det er uaktuelt å flytte de gjenværende beboerne.

– Det er ikke aktuelt, eller et hensiktsmessig tiltak. De som bor her er fortsatt syke med korona, eller friskmeldt.

FHIs representanter ønsket ikke å kommentere onsdagens undersøkelse nå. Det er varslet at det vil komme en rapport før helgen.

Ansatte ved sykehjemmet i smittevernutstyr onsdag morgen. Foto: NADIR ALAM / NRK

Kommuneoverlegen og de FHI-ansatte reiste videre for å undersøke forholdene ved et kommunalt sykehjem i Eidsvoll like etter klokken 11.

– Det er en høyt prioritert oppgave, og vi har behov for å ha et lite arbeidsmøte før man reiser videre til neste sykehjem. Vi har ikke anledning til å bruke lang tid til å svare media om det, sier Jensen til flere fremmøtte journalister utenfor Villa Skaar Valstad.

Tilbakeviser kritikk

I tillegg til varselet fra kommuneoverlegen, har en tilkallingsvikar sendt et varsel til Helsetilsynet om det vikaren mente var et brudd på smittevernet, skrev VG tirsdag.

Både kommuneoverlegen og Eidsvoll-ordfører John-Eirik Vika (Sp) har overfor VG uttrykt bekymring for at smitteutbruddet ved sykehjemmet kan ha vært knyttet til rotasjon av ansatte på tvers av arbeidsplasser.

Administrerende direktør Richard Skaar Thorsrud sendte fredag ut en melding på Villa Skaars interne meldingssystem.

I meldingen, som NRK har sett, tilbakeviser direktøren en VG-sak om at Villa Skaar skal ha benyttet en ansatt som har enn annen arbeidsgiver etter at man fikk påvist smitte ved sykehjemmet.

Spredt til øvrig omgangskrets

Hittil i november er det påvist nesten 100 smittetilfeller i Eidsvoll, opp fra 30 i oktober. Mellom 70 og 80 av tilfellene knyttes til Villa Skaar Valstad, ifølge kommuneoverlegen. Det er tidligere meldt at et tjuetalls ansatte er smittet.

Kommuneoverlege Jensen skriver i et dokument som ligger til grunn for de lokale reglene i Eidsvoll at smitten også har spredt seg til de ansattes husstander og øvrige omgangskrets.

Det er også påvist smitte ved Vilberg helsetun og en kommunal omsorgsbolig i Eidsvoll. Som et tiltak anbefales det å utvide påbudet om bruk av munnbind på offentlig transport til å også gjelde butikker og kjøpesentre i Eidsvoll. I tillegg anbefales det å bruke munnbind i begravelser.