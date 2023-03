5-mila er over, men det er lørdag ettermiddag fortsatt mye folk i området nær Frognerseteren. Seiersrusen har gått over i festbråk for enkelte.

En person ivaretas av helsevesenet etter å ha blitt lagt i bakken av en annen og fått skadet skulderen. Voldsutøveren er bortvist fra området av politiet.

Det samme er flere andre.

– Det henger fortsatt ganske mange folk igjen ved Frognerseteren, den øvre traseen. Der har alkoholinntaket vært til dels stort gjennom dagen, sier operasjonsleder Tore Solberg til NRK.

– En del ungdommer drikker så mye at de ikke kan ta vare på seg selv. Røde Kors har sine fulle med med å ivareta folk og prøve å kontakte foreldre for å komme å ivareta barna sine.

Politiet understreker at de har god kontroll på situasjonen.

Tilløp til slagsmål

De fleste politiet må ta hånd om er under 18 år og overstadig beruset, opplyser operasjonslederen.

Det har vært tilløp til slagsmål på stedet. Flere har fått kuttskader og blåveis.

– Vi har bistått med å få dem bort fra området, sier Solberg.

BRÅSLUTT PÅ SEIERSRUSEN: Berusete ungdommer og tilløp til slåsskamper ga nødetater og Røde Kors mye å bistå med etter 5-mila lørdag. Foto: Ander Boine Verstad / NRK

Oslo politidistrikt gikk etter skirennet ut med en oppfordring til foreldre:

– Flere unge personer er overstadig beruset, og blir tatt hånd om av helse. Foreldre bør følge opp sine håpefulle utover ettermiddagen, tvitret politiet rett etter målgang.

Det ble tidobbelt norsk seier under årets løp som ble vunnet av Simen Hegstad Krüger (29). Åtte av beste kom fra Stor-Oslo.

Lar være å hente barna

Innsatsleder Svein Arild Jørundland forteller til NRK at en del foreldre har blitt oppringt av politi og helse. De blir anmodet om å hente overstadig berusete barn.

– Da har det vært flere foreldre som ikke har vært interessert, og mener nødetatene må håndtere det. Jeg må si det er skuffende at ikke foreldre viser mer omsorg for sine egne og kommer å henter dem, sier Jørundland.

Etter at politiet gikk ut med oppfordringen har imidlertid flere foreldre tatt kontakt.

– En del har også funnet veien til det store Røde Kors-teltet ved Frognerseteren. Så det er en del foreldre som er på plass, heldigvis, og bryr seg om sine håpefulle, opplyser operasjonsleder Tore Solberg.

Godt rustet

Politiet har flere patruljer på stedet og vil bistå til å opprettholde ro og orden videre utover ettermiddagen.

Om lag 24 000 mennesker har vært i skianleggsområdet, Marka-området inkludert, estimerer politiet.

Innsatsleder Jørundland roser arrangørene for å være godt forberedt.

– Vi har lært mye av det som skjedde i 2018. Ruter har satt på en enorm kapasitet for å få folk ut av området. Alt i alt er vi fornøyd, avslutter han.

Rett over klokken 16 lørdag kveld tvitrer politiet at de har redusert bemanningen i området.