Femte person siktet etter bunkerfest

En femte person er torsdag siktet i forbindelse med bunkerfesten i Oslo.

Fem personer er siktet for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse, brudd på smittevernloven og uberettiget adgang og opphold, eller medvirkning til disse bestemmelsene, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

– De fem har hatt en rolle i forbindelse med arrangementet, sier påtaleansvarlig politiadvokat Christian Stenberg til NRK.

Politiet ønsker ikke på nåværende tidspunkt å gå ut med alder og kjønn på de siktede.

Politiet: – Svært alvorlig

Etterforskningen av saken er nå blitt overført til Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt. Denne delen av Oslo-politiet etterforsker de mest alvorlige lovbruddene i politidistriktet.

– Vi ser svært alvorlig på denne saken, spesielt etter at Ullevål sykehus var så tydelig på faren festdeltagerne har vært utsatt for, sier Stenberg og legger til:

– Det er grunnlaget for denne alvorlige siktelsen. Sykehuset har snakket om hjerneskader og ganske alvorlige senvirkninger, dette er svært alvorlig.

Så langt er det ikke blitt avtalt avhør av de fem personene, men politiet håper å få gjennomført avhør om ikke altfor lang tid.

– Vurderer dere å sikte flere personer?

– Siktelsene som er blitt tatt ut er gjort med grunnlag i den pågående etterforskningen. Det er pr. nå ikke mulig å si noe om hvor den vil ende opp, svarer Stenberg.

To fortsatt innlagt

Onsdag ble det kjent at to personer fortsatt er innlagt for behandling av kullosforgiftning etter bunkerfesten. Den ene pasienten er i bedring og den andre pasienten er under intensivbehandling. Begge har påvisbare hjerneskader.

27 personer ble innlagt for behandling av kullosforgiftning etter festen. Årsaken til forgiftningen var at dieselaggregater sto i et lite rom uten ventilering. En festdeltager som selv ble forgiftet trodde flere av de bevisstløse personene var døde, og har selv fortalt om de dramatiske minuttene.

Fakta om kullosforgiftning Ekspandér faktaboks Kullos, karbonmonoksid (CO), er en svært giftig gass.

Kullos dannes ved ufullstendig forbrenning. Det vil si forbrenning der det er oppstått begrenset tilgang til oksygen (luft). Det kan gjelde gassapparater som for eksempel propan, grill, vedovner og aggregater drevet av diesel eller bensin.

Ved bruk av diesel-/bensinmotorer (strømaggregat, motorsager og lignende) og kullgriller/engangsgriller i små eller lufttette rom kan det raskt dannes farlige mengder karbonmonoksid.

Arbeid i kjellere med diesel/bensindrevet aggregat, og grilling og lignende i fortelt/telt/under kalesjen i båt eller innendørs har i flere tilfeller ført til alvorlige kullosforgiftninger.

Bruk av bensin-/dieselmotorer, kullgriller og lignende må derfor bare foregå utendørs.

Tretthet og sløvhet, hodepine, svimmelhet og kvalme er tidlige symptomer på kullosforgiftning. Bevisstløsheten kommer snikende.

Hvis man sover, merker man ingenting.

Førstehjelp: Fjern personen fra kilden. Unngå anstrengelser og vurder kunstig åndedrett. Tilkall lege så raskt som mulig.

Kullosforgiftning gir en indre kvelning. CO i innåndingsluften blokkerer blodets evne til å transportere oksygen.

Det finnes kullosdetektor som varsler høyt kullosnivå. Kilde: Giftinformasjonen, Oslo universitetssykehus og helsenorge.no (NTB)

Avviser arrangørrolle

Bunkeren ligger inn i fjellveggen under det store platået som utgjør området til Lovisenberg sykehus. Foto: Anders Fehn

– Min klient har ikke hatt noen arrangørrolle og kjenner seg ikke igjen i anklagene, sa advokat Bendik Falch-Koslung til NRK denne uken.

Han forsvarer en av de fem siktede etter festen i bunkeren.

– Han har vært til stede, men han kom lenge etter og har ikke vært med på noe innbrudd, sier han og legger til:

– Han forstår ikke hvorfor han er siktet. Ut ifra hans forklaring, så mener jeg at han ikke burde vært siktet.

Advokatfullmektig Katrine Holter som forsvarer en annen av de siktede uttaler på vegne av sin klient at de ikke ønsker å uttale seg om saken på nåværende tidspunkt.

– Det har blant annet sammenheng med at det ikke er gjennomført noe avhør av min klient. Nå er det viktig at politiet får rom til å etterforske saken, sier Holter.

Ingen av de andre siktede har ønsket å kommentere saken ennå overfor NRK.