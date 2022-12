Fem trailere sto fast på E6 i Oslo

Fem trailere sto fast på E6 ved Klemetsrud i Oslo. Det førte til full stans i trafikken.

Veien ble stengt, så alle biler måtte kjøre av og på ved Klemetsrud.

Kort tid senere meldte politiet at tre av trailerne kom seg videre for egen maskin. De to siste må trekkes opp bakken ved hjelp av bergingsbil.

15.15 melder politiet at trailerne er fjernet, men at det er veldig glatt på stedet.