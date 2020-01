Fem personer pågrepet etter at mann ble skutt i Fredrikstad

Væpnet politi pågrep tirsdag en person i en aksjon mot en bolig på Selbak i Fredrikstad.

Politiet ville da ikke fortelle bakgrunnen for aksjonen, men onsdag bekrefter de at det ble aksjonert etter at en mann med skuddskader i beinet hadde kommet inn til Sykehuset Østfold.

Etter hendelsen ble totalt fem personer, en kvinne og fire menn, pågrepet av politiet. De er nå siktet for grov kroppsskade med skytevåpen.

– De siktede blir nå avhørt, og politiet gjør en rekke etterforskningstiltak for å avklare hendelsesforløpet, sier politiadvokat Anders Wiig i Øst politidistrikt til NRK.

Ifølge Wiig er alle de fem siktede kjent av politiet fra tidligere. De er også tidligere straffedømt, men politiadvokaten ønsker ikke å gå konkret inn på hva slags saker det gjelder, eller om det er en relasjon mellom de siktede og fornærmede.

Mannen som ble skutt, skal onsdag formiddag være utenfor livsfare.

Politiet er ellers sparsommelige med opplysninger om skyteepisoden av hensyn til etterforskningen av saken.

– Vi har gjort en rekke undersøkelser på det antatte åstedet, og vi vil i løpet av morgendagen ta stilling til om vi skal be om å få varetektsfengslet en eller flere av de siktede. Vi er fremdeles tidlig i etterforskningen, så vi ønsker ikke å si så mye mer om etterforskningen på nåværende tidspunkt, sier Wiig.