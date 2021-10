Fem menn dømt for å ha kidnappet og mishandlet 14-åring

– Fornærmede ble fraktet til en grusplass i et skogholt på et relativt øde sted, og fryktet at han ville dø under voldsseansen, står det i dommen fra Søndre Østfold tingrett.

Den da 14 år gamle gutten ble truet inn i en bil og kjørt ut i skogen av flere voksne menn i fjor sommer. Der ble han utsatt for grov vold i opp mot 25 minutter.

Volden var hevn for at gutten hadde slått en 21 år gammel mann i ansiktet i en krangel.

ADVOKAT: Henrik Nikolai Bliksrud forsvarer den 21 år gamle hovedmannen. Foto: Advokatfirmaet Elden

Nå er fem menn dømt til fengsel fra ett år og fire måneder til ett år og én måned. En 17 år gammel gutt som også var med på volden har fått ungdomsstraff.

– Jeg har gått kort gjennom dommen med min klient. Det vil ta litt tid å vurdere om den skal ankes. Vi har ikke bestemt oss enda, sier advokat Henrik Nikolai Bliksrud, som forsvarer den 21 år gamle mannen.

Guttens bistandsadvokat sier klienten hennes kun har fått en kort gjennomgang av dommen, og at han etterhvert får lese hele.

– Hans umiddelbare reaksjon er at han er lettet over at rettsaken er gjennomført og ferdig, og at dom i saken foreligger, sier advokat Hilde Jæger.

Hun beskriver rettsaken som krevende.

– Blant annet fordi en person i hans nære nettverk var stevnet som vitne og avga forklaring under hovedforhandlingen, samt at rettssaken brakte opp minner om det han har vært utsatt for. Han ønsker nå å legge dette bak seg, og gå videre, sier advokat Hilde Jæger.

Tok gutten i hånden etter volden

Den 14 år gamle gutten ble kidnappet utenfor en butikk i Sarpsborg etter en krangel tidligere på dagen.

21-åringen som ble slått under krangelen ba flere venner om å ta med seg gutten til en skog i nærheten.

På en grusplass i skogen stilte de fem mennene og 17-åringen seg i en ring rundt gutten før de slo og sparket ham mot hodet og kroppen.

Han ble bedt om å kysse skoene til en av mennene, før han ble truet med en kniv og en luftpistol, som ble holdt mot hodet hans.

Etter volden tok fem av de seks gutten i hånden og sa at de var ferdige. De ga også klar beskjed om at verre ting ville skje hvis han fortalte hva som hadde skjedd.

14-åringen var mørbanket, hadde brist i ribbeina og sprukket trommehinne da han ble lagt inn på sykehus.

Han har fått påvist PTSD og har vært preget av depresjon og angst. Retten slår fast at det var tilfeldig at gutten ikke ble mer alvorlig skadet.

BORTFØRT: Mennene tok med seg den 14 år gamle gutten til denne grusplassen i Kalnesskogen i Sarpsborg. Foto: Tomas Berger/NRK

Nektet å tyste

Fire av de seks som nå er dømt, erkjente seg delvis skyldig da saken ble behandlet i tingretten.

I retten forklarte mennene seg ulikt om hva som skjedde. De nektet også å snakke om andre enn seg selv.

«Det er fra flere av de tiltalte, fornærmede og vitner fremkommet at det får alvorlige konsekvenser å tyste eller «snitche» om andre», står det i dommen.

Politiet får kritikk

Retten kommer også med sterk kritikk av etterforskningen til politiet.

Bevisene tyder på at enda en mann deltok i kidnappingen og volden mot 14-åringen. Men denne mannen var ikke blant de tiltalte.

Politiet får også kritikk for at de ikke avhørte den ene mannen, og heller ikke det retten beskriver som et åpenbart sentralt vitne i saken.

De har heller ikke gjort en god nok jobb med å undersøke telefonloggene, og får kritikk for at opptakene av avhørene av den 14 år gamle gutten hadde for dårlig kvalitet.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med aktor i saken, politiadvokat Nils Vegard.