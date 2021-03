Fem personer anmeldt for å jage ulv ut av Østfold

– Vi mener disse personene har vært med på å forstyrre ulvene såpass mye at de har lagt på vandring, sier Anne Margrethe Vadder.

Hun er leder i organisasjonen Rovviltets Røst. Det er de som står bak anmeldelsen av de fem personene.

I ulvesonen i Østfold er det satt opp plakater av en ukjent avsender. Foto: Odd Skjerdal

Den genetisk viktige deisjøulven og ei tispe ble flyttet fra Stor-Elvdal til Våler i Østfold i januar. Ulveparet ble flyttet inn i ulvesonen for å sikre at de ikke ble skutt under lisensjakta.

Dette er andre gang kjendisulven har blitt bedøvet og tvangsflyttet.

Men etter drøyt to måneder i Østfold er nå ulveparet på vandring nordover.

Derfor er denne ulven så viktig Ekspandér faktaboks «Den norske ulvestammen er veldig innavlet. Denne hannen har kommet inn fra Finland eller Russland og har helt andre gener. Det er kjempeviktig å få inn nye gener, slik at ulvestammen blir mer levedyktig. Og derfor må vi ta vare på denne ulven». Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Fulgte etter Statens naturoppsyn

Like etter at ulvene ble flyttet til Østfold, fikk Rovviltets Røst flere henvendelser fra folk i området. De opplevde økende trafikk på skogsveiene, både av biler og folk til fots, sier Vadder.

– Da gikk vi inn på et par lukkede facebookgrupper, som består av ulvemotstandere, og oppdaget at de forfulgte bilene til Statens naturoppsyn som var i området for å holde øye med ulvene, sier hun.

I en lukket gruppe på Facebook ble det diskutert å jage bort ulvene. Foto: privat

Hun mener det er grunnen til at ulvene nå retter snuta hjemover igjen.

– Ulvene var her i over en måned, og jeg tror de fortsatt ville vært her i dag, hadde det ikke vært for at noen jaget dem bort.

Mener han er feiltolket

Jostein Grav fra Hobøl er en av dem som har skrevet om sporing av ulvene i en lukket facebookgruppe

Han mener at innlegget han postet har blitt tolket feil.

– Vi var en gjeng på rundt 70 personer som så etter spor, men fant ingen. Vi informerte også SNO. Dagen etter var det fint vær og folk var ute og grillet og koste seg på en søndag, men det var absolutt ikke noe organisert jaging av ulv, sier han til NRK.

Dette innlegget postet hoblingen i en lukket gruppe på Facebook. Foto: privat

Grav vet ikke om han er blant dem som er anmeldt til politiet.

– Det er klart innlegget kan misoppfattes, men jeg synes det begynner å bli litt mye at Rovviltets Røst kan gjøre og si hva de vil. Vi har ikke jaget ulv. Den ulven har flyttet seg på egen hånd før, og jeg tror ulvens GPS har gjort at den vil hjem, sier han og legger til:

– Jeg er ikke ulvehater. Ulven er et fantastisk dyr, der den har plass til å være. Mulig Rovviltets Røst har en annen oppfatning av dette da de stiller med droner for å observere ulv der staten har bestemt uttak.

Rovviltets Røst tilbakeviser at de har brukt droner.

Politiet ser alvorlig på saken

Politiet bekrefter at de har mottatt anmeldelsen, men vil ikke gå nærmere inn på saken av hensyn til etterforskningen.

– Vi tar den på alvor og det dreier seg også om en vernet art, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Morten Lundén.

Lundén forklarer at saken handler om unødig jaging av viltlevende dyr. Det er forbudt.

Strafferammen er mellom ett og fem år.

– I loven står det jaging, og med det menes at man påvirker fredet vilt på en sånn måte at det endrer retning eller fart i forhold til normal, fri bevegelse. Så det skal ikke så mye til før loven er overtrådt i forhold til den bestemmelsen, sier han.



NRK har vært i kontakt med Miljødirektoratet som ikke ønsker å kommentere saken fordi det er en pågående politisak.