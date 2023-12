Fått inn flere trusler etter knivdrap i Bærum

Etter at en 14 år gammel gutt ble siktet for drap på 26 år gamle Faridullah Rahmani, forteller politiet om mange trusler fra begge sider.

Politiadvokat Børge Enoksen sier de ser alvorlig på truslene og ber partene dempe konfliktnivået.

–Saken har preget alle som var til stede på bussen. Vi har sikta en 14 år gammel gutt. Han var i avhør i går og erkjente at han stakk avdøde med kniv flere ganger, sier Enoksen

Det var fredag kveld at Rahmani ble knivstukket på en rutebuss i Bærum.

Ifølge politiet skal gutten ha sagt i avhør at det oppstod en situasjon i bussen der han var redd for seg selv og sine kamerater som var bakgrunn for det som skjedde.

Erkjent knivstikkingen

14-åringen er siktet etter knivstikkingen. Siden han er under kriminell lavalder ble han tatt hånd om av barnevern og ikke formelt pågrepet.

– Han har erkjent at det var han som stakk avdøde, sier forsvarer Thor Bache-Wiig.

Ifølge gutten oppsto det en situasjon som han opplevde som truende på bussen, som førte til knivstikkingen.

Thor Bache-Wiig forsvarer 14-åringen som er sendt til en lukket institusjon hvor han må være i minst to uker. Foto: Jon Petrusson / NRK

Siktede sier avdøde filmet

Gutten har forklart at episoden startet med at avdøde filmet i bussen. Siktede og hans to kamerater satt bakerst i bussen da dette skjedde.

– En av de to kameratene har ved to anledninger tatt fra fornærmede mobiltelefonen og slettet videoene. Likevel fortsatt han og da eskalerte det til en annen stemning. Rett forut for knivstikkingen skjedde, så har min klient trodd at fornærmede var i ferd med på foreta seg noe mot guttene, og da gjorde han det han gjorde, sier Bache-Wiig.

Politiet ønsker ikke å kommentere hva siktede har forklart, men bekrefter siktedes forklaring om at han følte seg truet.

Bistandsadvokat til avdødes familie, Maral Houshmand sier følgende til forsvarerens kommentarer:

– Familien fastholder at de har en annen oppfatning, og de venter på at etterforskningen skal avdekke hva som har skjedd. De er i hvert fall ikke kjent med denne gjerningspersonen, sier bistandsadvokaten.