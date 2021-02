– Det fremstår som en alvorlig ulykke. Det er litt uoversiktlig, for det har nok vært høy hastighet her. Det er flere deler spredt over et stort område, sier operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt.

Minst to biler var involvert i ulykken som skjedde på E6 ved Inspiria Science Center på Grålum i Sarpsborg.

En person satt fastklemt etter ulykken. Brannvesenet måtte bistå for å få vedkommende løs.

– Vitner forteller om hasardiøs kjøring i forkant av ulykken. Den ene bilen har vært innom autovern og truffet en annen tilfeldig bil, hvor det har gått hard utover føreren, sier innsatsleder på stedet, Anders Strømsæther til NRK.

To personer betegnes som kritisk skadet. De er fraktet til Sykehuset Østfold.

Pågrepet etter å ha løpt fra stedet

En annen person begynte å løpe sørover langs E6 etter ulykken, men politiet har nå fått kontroll på vedkommende.

– Han har vi nå pågrepet og har kontroll på, sier Walle.

Ifølge politiet har vitner fortalt at den ene bilen kjørte i svært høy hastighet i forkant av ulykken. De ønsker å komme i kontakt med flere vitner.

– Alle nødetater er på stedet og de jobber nå det de klarer, sier operasjonslederen.

E6 er stengt i sørgående retning mellom Eidettunnelen og Grålum. Det er omkjøring via gamle E6.