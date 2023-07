– Tilpass farten etter forholdet hvis du skal ut å kjøre bil, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for styrtregn for de østlige delene av Østlandet fra onsdag ettermiddag.

Mest nedbør er det ventet i områdene nær svenskegrensa, fra Femunden i nord til Askim i sør.

Noen områder kan få mer en 20 millimeter regn på én time.

– Det kan komme intense regnbyger lokalt. Hvis du tar de 20 millimeterne utover dagen, regnes det som moderat regn. 20 millimeter på én time er styrtregn, sier Mjelstad.

Det blir mer ekstrem nedbør enn før Ekspander/minimer faktaboks Menneskeskapte klimaendringer gir hyppigere og mer alvorlig ekstremvær.

Den ekstreme nedbøren øker globalt, og spesielt i Norge og Nord-Europa. Den kommer oftere og i større mengde, og dette vil fortsette dersom den globale oppvarmingen øker ytterligere.

Styrtregn, altså store mengder nedbør som kommer på kort tid, er et eksempel på ekstrem nedbør i Norge som kan gi store økonomiske konsekvenser og i verste fall kan ta liv.

Det er fordi styrtregnet også øker faren for jordskred og flom.

Globalt vil styrtregn øke med 7 % i intensitet per 1˚C oppvarming.

Staten er i gang med en rekke tiltak for å tilpasse Norge for disse endringene. Det innebærer flom- og skredsikring, naturbaserte løsninger, tilpasning av arealer og oppgraderinger av vassdrag. Kilder: FNs klimapanel, Meteorologisk institutt og Norske klimaservicesenter.

Kan bli oversvømmelser

Farevarslet gjelder fra klokken 14 onsdag. Ifølge meteorologen vil regnet avta i 16–17-tiden. Men Oslo kan vente styrtregn også utover kvelden.

Store vannmengder kan føre til lokale oversvømmelser, jord- og flomskred, og vanskelig kjøreforhold. Gamle Østfold, Akershus og Hedmark er mest utsatt.

– Blir det altfor mye vann i veien blir det en utfordring. Derfor må folk tilpasse farten. Man kan risikere å vannplane. Særlig i byer kan kortvarig intens nedbør føre til at det flyter over i gater, sier Mjelstad.

Det er ventet kraftige regnbyger på Østlandet. Området langs svenskegrensa får mest nedbør, ifølge Meteorologisk institutt. Foto: Meteorologene

Brannvesenet er kjent med farevarslet som er sendt ut. De er beredt til å sette inn ekstra bemanning, og ber folk skalke lukene.

– Det er lurt å rense slukene og avløpene rundt huset og i veien. Da renner vannet forhåpentligvis gjennom riktig vei. De som er vant til dette bør ha en pumpe liggende. Hvis vannet allerede er på vei inn i en kjeller, så er det ikke så mye vi for gjort før det stopper, sier vakthavende ved 110-sentralen Harald Mogen.

Kortvarig nedbør

Nedbøren blir imidlertid kortvarig. Allerede på torsdag er blir det mindre skyer med gløtt av blå himmel, og en temperatur på litt over 20 grader.

Men søndag er det igjen venter mer nedbør som vil følge uken etter. Sommerværet ser ut til å returnere ved månedsskifte.

– Vi har hatt en bedre juli enn dette, men det blir mye blå himmel mellom bygene. På fredag blir det mindre sjanse for bygevær. Det samme gjelder for lørdag. Men temperaturen blir ikke så høy, så lenge vi ikke sola slipper til.

Satellittbilde over Norge tirsdag viser store kontraster. Lite eller ingen skyer nord for Bodø. Foto: Meteorologisk institutt

Nord-Norge er værvinner

I Nord-Norge har det vært lite nedbør over lengre periode. Nå er det også ventet høye temperaturer. Meteorologene har derfor sendt ut farevarsel for skogbrann i store deler av landsdelen.

– Det vil komme noe bygdevær inn mot helgen sør for Bodø. Det har vært veldig tørt der, men det ustabile været set ut ta turen nordover fra og med helgen. For å avgrense skogbrannfaren må det komme en del nedbør jevnt over, sier Mjelstad.

I juni var flere skogbranner og skogbrannfare på store deler av Østlandet. Men meteorologen beroliger om at faren nå er enn så lenge.