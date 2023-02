– Min rolle blir å samle en stor heiagjeng. Vi sikter oss inn på Oslo maraton, sier Jan Runar Eliassen.

Han er den yngste deltakeren i «Demenskoret» på NRK, og hadde akkurat fylt 45 da han fikk sykdommen.

Jan Runar Eliassen har blitt kjent gjennom «Demenskoret» på NRK: – Folk er rørt og sier det er noe av det fineste de har sett. Det er bare hyggelige tilbakemeldinger fra bare koselige og blide folk. Det er det som er gøy, sier han. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Sønnen Alexander ønsket å bruke fokuset TV-serien satte på saken, til å samle inn penger til videre forskning. Det opprinnelige målet var 50.000 kroner. Så langt har det kommet inn over det tidobbelte.

Målet for halvmaraton er allerede passert, men skulle det bli samlet inn over 600.000 kroner må Alexander legge ut på 42.195 meter.

– Jeg er stolt, og jeg blir jo rørt, sier Jan Runar om initiativet.

– Det er helt fantastisk, men det sier litt om det engasjementet det «Demenskoret» har skapt. Det kommer jo penger inn fra overalt, legger han til.

– Når det får så stor oppmerksomhet, så synes jeg det er fornuftig at man ikke bare ser TV-serien og legger det fra seg, men at vi tenker på de som er med i koret og de andre hundretusen med diagnosen, har Alexander tidligere sagt til NRK.

Nå må han snøre på seg joggeskoene og finne løpeformen.

– Jeg har lagt opp et lite treningsopplegg for å være klar. Men jeg venter et par uker til før jeg kjører på, forteller Alexander.

Alexander Eliassen mener formen er stigende. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Treningstips fra Post: – Må ikke overdrive i starten

Jann Post er sportskommentator i NRK, men også en treningsglad mosjonist som har funnet løpegleden. Han håper først og fremst at det blir samlet inn nok penger til at Alexander må ut på den fulle maratondistansen.

– Her må jo målet være å fullføre og ha det litt hyggelig underveis. Da tenker jeg at det bare er å komme i gang med løpingen, men man må ikke overdrive i starten. Det er fort gjort å bli skadet, forklarer Post.

NRKs Jann Post er løpe-entusiast og har en egen podkast om løping.

Han foreslår å gå og løpe om hverandre på de første turene, for deretter å øke til gradvis mer løping.

– Så dreier det seg nok om å få en tur i uka som blir litt lengre enn de andre. Ikke sikkert han trenger å trene mer enn tre ganger i uka, men bygge opp denne ene turen. Da kan man jo øke én kilometer i uka, sier Post.

Løper for et godt formål

Post mener at hvis man starter med dette 20–30 uker før maratonen, så blir det en god lengde på den langturen.

– Så må man være litt smart og planlegge litt, og ikke overdrive, sier Post før hen legger til:

– Alexander har et veldig godt formål som han løper for, og som han har forpliktet seg til. Så jeg tror han er motivert til å gjøre den jobben som trengs på forhånd. Gjør han det, så tror jeg dette kommer til å gå veldig fint.

Tilbake i Drammen følger Alexander nøye med på tipsene han får.

– Det er greit å få med seg de tipsene man kan. Jeg har ikke gjort dette før jeg, sier han før han legger til at det nok er smart å komme seg ut å få kjøpt noen nye løpesko.

Jan Runar Eliassen sammen med kona Marion og de fem barna deres etter konserten med Demenskoret. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

– Betyr mye for vår mulighet til å støtte demensforskningen

Pengene som samles inn går til Nasjonalforeningen for folkehelsen. De er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende og har demensforeninger over hele landet.

Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Foto: Anne Elisabeth Næss / Nasjonalforeningen for folkehelse

– Slike gaver betyr mye for vår mulighet til å støtte demensforskningen og å arbeide for at mennesker med demens og deres pårørende skal få det bedre, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

For ikke lenge siden traff hun Jan Runar og kona Marion. Da lovet hun at de skulle bruke pengene godt.

– Nasjonalforeningen for folkehelsen jobber jo lokalt gjennom våre nesten 200 demensforeninger, nasjonalt som politisk pådriver, vi har Demenslinjen og vi samler inn penger til forskning. At så mange er med å støtte Alexander sin innsamling gjør at vi får mulighet til å satse enda mer på disse tingene, forklarer Gerhardsen.

