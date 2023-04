Barna er alle under ti år, og faren er tiltalt for å ha bortført barna uten mors samtykke, til Sudan i fjor sommer.

Rettssaken mot mannen startet i Buskerud tingrett i dag.

Han er også tiltalt for å ha hindret norske myndigheter i å komme i kontakt med barna.

I tingretten kommer det fram at barna trolig er hos tiltaltes familie, og at det jobbes med å få familien til å ta med barna til flybasen for evakuering.

Barnas bistandsadvokat Sjak Haaheim. Foto: Caroline Utti / NRK

– Vi krysser fingre og tær for å få de tre ut av Sudan, sier barnas bistandsadvokat Sjak Haaheim i retten i dag.

– Det jobbes iherdig fra norske myndigheter for å få evakuert disse barna fra Sudan, sier aktor Monica Hanø.

Alle er født i Norge

Alle barna er født i Norge og har norsk statsborgerskap. De har vokst opp her i landet og gått på skole og barnehage her, fram til i fjor sommer da de skal ha blitt sendt til Sudan.

– Det er alvorlig både for barna og for de som sitter igjen. For barna er det særlig skadepotensiale ved å være bortført til et annet land, isolert fra sine vante omgivelser, sier Haaheim.

– Sudan har ingen utleveringsavtale og er ikke med i Haag-samarbeidet, derfor er det vanskelig å få tilbakeført barn derfra. Det har lenge vært en fastlåst situasjon i Sudan. Men nå har det oppstått et kaos der, og det er et kaos som gir en mulighet til å få barna ut, sier Haaheim.

Tar pause i retten for å ringe til Sudan

Samtidig som rettssaken går, jobbes det parallelt med å kontakte tiltaltes familie i Sudan for å få barna evakuert.

Det tas blant annet pause i retten for at tiltalte skal ringe familien.

Myndighetene har vært i kontakt med hans familie i Sudan siden torsdag i forrige uke for å få evakueringen på plass.

Morens bistandsadvokat Elisabeth Therese Sejersted Brodtkorb. Foto: Caroline Utti / NRK

– Det er en vanskelig situasjon i Sudan. For fornærmede er det aller viktigst at barna kan bli evakuert, sier morens bistandsadvokat, Elisabeth Therese Sejersted Brodtkorb.

Han er også tiltalt for fysisk og psykisk vold mot kona.

Mannen nekter straffskyld etter tiltalen.