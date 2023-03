I fjor sommer ble en 36 år gammel mann fra Fredrikstad dømt til ti års fengsel for drapsforsøk på to personer på E6 i Sarpsborg.

Nå har lagmannsretten dømt ham til åtte års fengsel.

Straffen ble redusert fordi lagmannsretten mener han var akutt paranoid psykotisk da han gjennomførte drapsforsøket.

– Til tross for den helsemessige tilstanden hans er det rettferdig og rimelig å holde ham strafferettslig ansvarlig, står det i dommen.

Dommen er ikke rettskraftig.

180 kilometer i timen

Drapsforsøket skjedde på motorveien E6 ved Grålum i Sarpsborg i 2021.

Etter å ha kjørt forbi en rekke biler i svært høy hastighet, dundret mannen inn i en annen bil i 180 kilometer i timen.

I passasjersetet satt hans daværende kone. Hun ble lettere skadet, mens føreren av den andre bilen ble påført alvorlige hodeskader.

– Hun er fortsatt sykmeldt, og har vært det hele veien, sier bistandsadvokat Elna Kristin Holbye.

Fredriksstad Blad omtalte dommen fra lagmannsretten først.

Kollisjonen skjedde i sørgående retning på E6 ved Grålum i Sarpsborg i 2021. Foto: Petter Larsson/NRK

Anker til Høyesterett

Mannen mente han var for syk til å straffes. Han anket derfor tingrettens dom.

– Vi mener at hans sinnstilstand og funksjonsevne var av en slik karakter at han ikke kan holdes strafferettslig tilregnelig, sier forsvarer Ole Petter Drevland.

Den ferske dommen fra lagmannsretten vil også bli anket, varsler forsvareren.

– Det er et grensetilfelle dette her, og det er lite praksis på området. Derfor blir det spennende og se om Høyesterett tar inn saken.

Advokat Ole Petter Drevland forsvarer mannen som nå er dømt i to rettsinstanser. Dommen fra lagmannsretten er ikke rettskraftig. Foto: Heiko Junge / NTB

Tilfreds

Dommen er i tråd med påstanden konstituert statsadvokat Karl Kristian Nordheim la ned i retten.

– Hovedproblemstillingen for retten var om tiltalte var strafferettslig tilregnelig eller ikke. Vi er godt fornøyd med at de var enig med påtalemyndigheten i at han var det på gjerningstidspunktet, sier Nordheim.

Han kommer ikke til å anke dommen.

Lagmannsretten reduserte tingrettens dom med 20 prosent. Grunnen er at de mener 36-åringen var akutt paranoid psykotisk da ulykken inntraff. Foto: Freddie Larsen

Ekskone droppet erstatningskrav

I tingretten ble mannen også dømt til å betale 130.000 kroner til sin ekskone.

Dette kravet ble ikke fremmet i lagmannsretten, fordi hun har barn med ham. Det opplyser bistandsadvokat Tore Øydne til NRK.

– Hun ønsket ikke at tiltalte skulle straffes, men at han heller skulle få den hjelp og behandling som han har behov for, sier Øydne.

36-åringen ble dømt til å betale oppreisning til kvinnen som kjørte den andre bilen. I tillegg må han betale erstatning til et forsikringsselskap.

Totalt er det snakk om nær 800.000 kroner.

Han er dessuten fratatt retten til å kjøre bil for alltid. I praksis betyr det at han vil kunne søke om å få tilbake førerkortet tidligst om fem år.