Får ny sjanse etter fire år på psykiatrisk avdeling

– Jeg har sittet som en frisk mann på en ren oppbevaring her på sykehuset. Jeg sitter sammen med syke mennesker som det er slitsomt å omgås. Derfor er jeg glad for at saken blir gjenopptatt, sier mannen til NRK.

Mandag var det fire år siden han fikk dommen fra Heggen og Frøland tingrett. Han var tiltalt for blant annet frihetsberøvelse, trusler og vold, men retten valgte å sende ham til en psykiatrisk avdeling i stedet for fengsel.

De rettsoppnevnte sakkyndige var usikre på om han faktisk hadde vært psykotisk. De hadde bare fått noen få timer til å vurdere mannen.

På de to psykiatriske sikkerhetsavdelingene han var innom det første året, fikk legene mye mer tid. Etter flere måneders utredning var de svært tydelige i sin konklusjon:

Mannen var ikke psykotisk, og hadde heller ikke vært det. Dermed skulle han ikke vært dømt til behandling hos dem. Sykehuset mente de ikke kunne behandle en mann for sykdom han ikke hadde.

Kunne ikke sendes til fengsel

De siste tre årene har mannen kjempet for å komme ut fra sykehuset. Domstolene har ikke ønsket å løslate ham fordi det han var tiltalt for var så alvorlig. Dette til tross for at både de og statsadvokaten mente dommen som plasserte ham på sykehuset var feil.

Men lovverket tillater ikke å overføre mannen til soning i fengsel. Dermed har månedene og årene gått mens han har sittet på psykiatrisk sykehus uten å ane når han slipper ut.

Samtidig har han og forsvarer Ann Turid Bugge jobbet for å få saken gjenopptatt.

Statsadvokaten har motsatt seg dette blant annet fordi de mener en ny rettssak kan gi mannen strengere straff.

I deres øyne er nemlig ubetinget fengsel eller en forvaringsdom verre enn å være innlagt på en psykiatrisk avdeling.

Det er ikke gjenopptakelseskommisjonen enig i.

– Aldri vært en tilsvarende sak

Kommisjonen skriver at det er en rimelig mulighet for at han med de nye psykiatriske vurderingene ville blitt dømt til ubetinget fengsel.

«I dette tilfellet anses (tidsbegrenset fengselsstraff) som en vesentlig mildere rettsfølge enn tvungent psykisk helsevern», skriver kommisjonen i sin avgjørelse.

Mannens forsvarer har så langt ikke rukket å studere avgjørelsen.

Advokat Ann Turid Bugge. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det har aldri vært en tilsvarende sak noen gang. Dermed har jeg ikke noe å slå i bordet. Nå må jeg tenke, lese gjennom avgjørelsen og se hva statsadvokaten vil gjøre, sier Bugge.

Mannen har sittet åtte måneder i varetekt og vært fire år på psykiatrisk avdeling. Han mener han har gjort opp for seg for lengst.

Om statsadvokaten og domstolene mener årene på sykehus «teller som soning» i en ny rettssak, er fortsatt uklart.

Statsadvokat Ole Richard Holm Olsen er en av flere jurister som har jobbet med saken. Han har foreløpig ikke sett avgjørelsen fra gjenopptakelseskommisjonen, men sier statsadvokaten vil ta avgjørelsen til etterretning.

Han synes spørsmål om det å «sone» på sykehus er bedre eller verre enn å være i fengsel, er komplisert.

– Det er nok ikke noe absolutt svar på det spørsmålet. Det prinsipielle svaret er at det er bedre å være frifunnet enn å bli kjent skyldig. Men så er det en vanskelig vurdering når du blir innelåst en vesentlig lengre tid, sier Holm Olsen.