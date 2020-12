Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Er koronatesten positiv etter i dag, ryker julekvelden med familien. Da må man i isolasjon og ikke delta i feiringen med den øvrige familie.

Det sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. Den siste uka har færre testet seg enn tidligere.

Guldvog frykter ikke at folk tester seg mindre rett før jul for ikke å spolere julekvelden, men understreker at hvis man har symptomer, må man teste seg. På den måten kan alle ha en trygg og god julefeiring.

Du kan ikke være sammen med familien om du er smittet med korona i jula, sier helsedirektør Bjørn Guldvåg. Foto: NTB Scanpix

– Hva skal folk som er usikre og som har milde symptomer gjøre?

– Alle bør teste seg.

Det er færre som tester seg nå enn for tre-fire uker siden. Samtidig er det færre som er smittet nå enn for noen uker siden. Bare 2,5 prosent av dem som testes, får påvist korona.

– Vi er ikke sikre på om testaktiviteten generelt har gått ned i forhold til reelt antall syke, men dette er noe vi følger veldig nøye med på. Det er viktig at man er god på å teste seg nå, slik at ikke høytiden gjør at vi kommer dårlig ut over nyttår, sier Guldvog.

Disse skal teste seg Ekspandér faktaboks Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig.

Med symptomer på covid-19 menes akutt luftveisinfeksjon og ett eller flere av følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, eller andre symptomer som lege mistenker skyldes covid-19.

For beboere i sykehjem bør det være lav terskel for å mistenke covid-19.

Ved mindre typiske symptomer hos personer som ikke trenger helsehjelp, kan man se an hjemme et par dager før man vurderes for testing. Kilde: Folkehelseinstituttet

Betydelig nedgang i antall tester

I Drammen har smitten vært blant landets høyeste i høst. Kommunen tester folk hele uka igjennom, også på søndager. Da NRK var på teststasjonen lørdag ettermiddag, var det et jevnt tilsig av folk som kom for å teste seg.

Drammen har god testkapasitet og håper folk fortsetter å teste seg ved symptomer på covid-19. Foto: Tina Brock / NRK

– I Drammen har testingen gått betydelig ned.

Det sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Sist uke ble 2547 personer i Drammen testet. I ukene før det lå tallene over 3000 og 5000 testede hver uke.

– Jeg håper ikke det er sånn at folk ikke tester seg fordi de ikke vil være syke i jula. Det at folk ikke tester seg, kan medføre at flere blir smittet, sier Sagberg.

Smittevernoverlege i Drammen, Einar Sagberg. Foto: Azad Razaei / NRK

– Det er kjempeviktig at vi holder trykket på testing oppe fremover. Det er det viktigste redskapet vi har for å holde pandemien under kontroll, påpeker han.

Hvis en i husstanden er smittet og i isolasjon, må de andre i husstanden i karantene. Da kan man heller ikke ha gjester på besøk.

Søndagsåpen testing

I Drammen vurderes det nå å sette opp flere teststasjoner, slik at det blir enklere for folk å teste seg for covid-19. Teststasjonen er åpen hver dag, også i jula.

I Kongsberg og Oslo gjør kommunene som handelsstanden og velger å holde teststasjonen åpen også på søndag. Dette er først og fremst for å spre testingen utover.

Helsedirektøren har sansen for utvidet åpningstid, og søndagsåpen testing i kommuner med mye smitte.

– Der hvor det er mye smitte, er det viktig med lett tilgjengelighet for testing, mener Guldvog.

Det er meldt inn 2500 koronatilfeller sist uke, ifølge Folkehelseinstituttet. Det er en nedgang med 14 prosent sammenlignet med uka før. Nedgangen på antall testede i hele landet var på 7 prosent. Nye tall for uke 50 kommer nå på onsdag.