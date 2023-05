Under en blek omelettsol på et forblåst apriljorde på Sem i Eiker går de, hobbymetalldetektoristene.

De har propper i ørene, og blikket er sugd fast til bakken. Med sine søkere, metalldetektorene, sveiper de over åkeren – som snusende, jaktende maurslukere.

«Pip ... pip ... -pipipipipippiiiip». Utslag! Her ligger noe!

Og vipps! – så har én av dem med omhyggelig spading plukket opp en vaskeekte mynt fra vikingtiden.

Akkurat slik Thor Eirik Gilje nettopp har gjort.

– Det er sykt spennende! Vi snakker vikingtiden, jeg tipper denne er fra slutten av 700-tallet, utbryter Gilje mens han studerer mynten mellom fingerspissene.

Med nyforelsket blikk mot funnet klukker han fornøyd:

– Denne har fartet langt for å ha kommet hit opp, den er fra datidens Irak, slår han fast.

– Hvordan vet du det?

– Dette ser du jo på inskripsjonene!

– Nei, jeg ser ikke det. Du ser det!

– Haha! Ja.

Fra jord til museum

Denne helgen har hobbymetalldetektorister sammen med arkeologer fra fra Kulturhistorisk museum i samarbeid med Riksantikvaren og Viken fylkeskommune satt et jorde utenfor Hokksund under lupen.

De går i manngard – og de gjør funn etter funn.

– Dette er en engelsk mynt, en penny fra middelalderen. 1200-tallet. Søkeren ga et klart, fint signal. Det er godt sølvinnhold i den.

Tobias Kvanli har nettopp funnet en middelaldermynt. Foto: Henning Rønhovde / NRK

16 år gamle Tobias Kvanli har sammen med sin far og et par andre fra Stavanger tatt turen til Eiker. Det betalte seg fort for unggutten.

– Hva skjer med mynten?

– Den skal på museum. Jeg gjør dette for hobbyen, jeg er interessert i historien.

Bronsealder og brusbokser

Foreløpig er søkene nærmest bare overfladisk. Metalldetektorene finner nemlig bare gjenstander som ligger 10 til 20 centimeter under bakken.

– Det er først i mai det blir virkelig spennende. Da skal arkeologene fra Kulturhistorisk museum gjennomføre en tre måneder lang utgraving her, forteller utgravingsleder Christian Løchsen Rødsrud.

Utgravingsleder Christian Løchsen Rødsrud er begeistret over funnene. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Søkerne gjør stadig utslag. Fra bakken plukkes opp mynter fra 1500-tallet, beltespenner og biter fra keramiske krukker. Datert til jernalder og middelalder.

– Dette er et veldig unikt område, konstaterer utgravingslederen.

Han legger til at det er særlig verdt å merke seg flere funn av draktspenner i løpet av helgen.

– De er fra merovingertid (ca. 600-800). Siden dette er en periode vi vet langt mindre om enn den påfølgende vikingtiden, er vi ekstra spente på hva denne delen av jordet vil bringe under utgravningene.

Igjen piper det rundt oss. Men det er ikke sølv og gull alt som glimrer og «piper».

– Dere kan jo like gjerne finne en noe medtatt ostehøvel fra 1982?

– Hehe, ja. Vi plukker søppel i samme slengen, svarer Rødsrud mens vi passerer en stor og velfylt plastsekk med brusbokser.

Akkurat her ligger et historisk drama gjemt under torv og jord. Foto: Henning Rønhovde / NRK Tobias Kvanli viser frem mynten. Deler av en krukke, sannsynligvis en anelse eldre enn den du har i skapet på kjøkkenet hjemme. Spennende med spenne fra en svunnen tid. Bra «fangst» etter de første søkene. Vikingmynten studeres nøye. – Et godt samarbeid mellom arkeologer og metalldetektorister kan sikre slike kulturminneverdier, som ellers ville blitt ødelagt som følge av aktiv landbruksdrift, sier riksantikvar Hanna Geiran. Alle viktige funn blir lagt i små poser som skal til fylkesarkeologen for registrering før det blir sendt til museum.

Funn av graver, karpedam og kirke

Professor i arkeologi, Jes Martens og Morten Hanisch fra Viken fylkeskommune slår opp et kart og viser.

– Her har vi gjort søk med georadar og det er gjort flere spennende funn. Dette tror vi er graver, karpedam og spor av et hageanlegg.

Kanskje ligger det også en kirketuft på et jorde sør for der detektoristene søker.

– Disse funnene kan tyde på at stedet her har hatt en sentral rolle i Norges forhistorie, forklarer de med ivrige pekefingre.

Tobias Kvanli i søk. Riksantikvar Hanna Geiran følger spent med – og det samme gjør Morten Hanisch fra Viken fylkeskommune og professor i arkeologi, Jes Martens. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Utgravingen har et budsjett på 7,9 millioner kroner, og finansieres med statlige midler fra Riksantikvaren.

Riksantikvar Hanna Geiran følger spent med på funnene og ser frem til utgravingen på Sem.

– Samarbeidet mellom vi som jobber i kulturminneforvaltningen og frivillige metallsøkere, er utrolig verdifullt. De har mye kompetanse og kunnskap på søk, og sammen får vi mer kunnskap.

– Sjeldent spennende område

For snaut 10 år gjorde hobbymetalldetektorister funn som setter nettopp Sem i Eiker i særklasse.

Da ble det levert inn fragmenter av et irsk relikvieskrin, et frankisk beslag, mynter fra vikingtid og middelalder samt fragmenter av en særegen nål fra bronsealder, datert til rundt år 600 f.Kr.

– Funnene vitner om et miljø med rikdom, bred kontakt med verden, og en historie som strekker seg langt tilbake i tid, kommenterer arkeologprofessor Martens.

– Dette er et sjeldent spennende område.

Riksantikvar Hanna Geiran følger spent med på hva Anders Lippert finner. Resultatet ble en sølvmynt fra Christian IVs tid, cirka år 1620. – Drømmen er å finne noe fra vikingtiden, og enda eldre, sier han. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Han gjør oppmerksom på at Sem i Eiker har hatt en «optimal geografisk beliggenhet for handelsruter med skip og båter, og funnene vitner om en langvarig og utbredt handel og kontakt med store deler av Europa».

– Her har det altså seilt vikingskip?

– Ja, det har det.

Det er sjelden man finner så rike arkeologiske områder med så lang historie i skandinavisk sammenheng. Derfor knytter det seg stor spenning til utgravingen som snart starter.

– Funnpotensialet er veldig stort, understreker riksantikvar Geiran.

En ny vikingskatt?

For snart 200 år siden ble den største skatten fra norsk vikingtid, Hoenskatten, funnet nedgravd bare et par kilometer unna Sem. Det har fått mange arkeologer til å klø seg ekstra i hodet.

«Hvorfor akkurat der?»

De siste funnene kan dermed være de manglende puslespillbrikkene når alt settes i sammenheng med det som omtales som «maktsenteret på Sem».

Ingen tør imidlertid å love en ny «Hoenskatt».

Men det er derfor metalldetektoristene sveiper over jordene. Det er derfor arkeologene skal grave. I håp om å finne noe. Noe stort.

«Pip-pip-pip».

– Nei, ingen skatt. Det er bare en gammel leverposteiboks, ler Roger Torgersen.