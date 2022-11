– Det er kreativt og smart at vi kan jobbe i miljøet i stedet for at foreldrene våre ender med å selge kakebokser, sier Tiril Marie Pettersen.

Hun og rundt 80 andre 9.-klassinger på Verket skole i Moss skal ut og jobbe fire dager i naturen neste år.

Idéen kom da pappa Arne Wangberg og samboer Trude Raanæs begynte å tenke på hvordan de kunne samle inn penger til en avslutningstur til Galdhøpiggen i tiende klasse.

Turen vil koste 300.000 kroner. Pengene ville normalt blitt samlet inn gjennom salg av ting som kakebokser eller doruller.

Arne Wangberg fikk med seg kommunen og næringslivet på en elevdugnad, finansiert av foreldre og bedrifter, med kommunen på laget. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Etter å ha regnet på det, fant vi ut at vi måtte selge over 10.000 kakebokser, sier Wangberg.

Rundt om i landet er det utallige aksjoner for innsamling av penger til idrettslag og foreninger, eller klasseturer.

Dette har fått Norges idrettsforbund til å erkjenne at alt salget av varer, som vaskekluter, doruller og kakebokser, også oppleves som et problem.

I stedet lette de to mossingene etter løsninger som kunne tjene nærmiljøet.

– Vi tenkte på hva vi kunne gjøre lokalt, og landet på en idé der elevene gjør en innsats i naturen samtidig som vi får penger til klassekassen, forteller han.

Selger arbeidstimer i naturen

Prosjektet har fått navnet En time teller. Det går ut på at elevene selger arbeidstimer som kjøpes av foreldre og bedrifter.

De valgte fire områder; strandrydding, etablering av blomsterenger, rehabilitering av salamanderdammer og oppsetting av fuglekasser og merking av fugl.

På Verket skole møter vi flere av de rundt åtti elevene som skal lære om miljøarbeid og jobbe for skoleturen.

– Jeg tenker at det er mye mer positivt. I stedet for å gå rundt og selge kakebokser eller doruller, så er det mye bedre å gjøre noe for miljøet som gir oss kunnskap, og er bra for naturen, sier 14-åringen Christan Broks Nordmark.

Men elevene trenger hjelp av fagfolk. Nå ville de gjerne ha kommunen med på prosjektet.

Elevene skal jobbe med å etablere blomsterenger i Moss til våren. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Ga kommunen et puff

I Moss kommune tente samfunnsplanlegger Charlotte Aune Bryne på idéen. De har fra før ganske ambisiøse planer for miljøarbeidet i kommunen, men utfordringer med å realisere dem.

Charlotte Aune Bryne sier elevprosjektet har satt fart i miljøarbeidet i kommunen. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Spørsmålet om å finne konkrete steder å gjøre miljøarbeidet, la et press på dem, forteller hun.

– Ikke bare å sette i gang, men også få den oversikten vi trengte å få. Dette tvinger oss til å bli mer strukturerte, når vi er nødt til å finne områder i naturen som vi skal bruke til elevarbeidet.

Kommunen skal ikke bare finne steder der ungdommene kan gjøre en jobb. De skal også delta aktivt, først i klasserommet.

Moss kommune har planer for å rehabilitere salamanderdammer. Det får de nå hjelp til. Foto: Privat

– Vi skal inn og fortelle om de fire temaene, og tilrettelegge det praktiske arbeidet, slik at vi har klart steder det skal henges opp fuglekasser eller rehabiliteres en dam. Så blir vi med ut og gjør jobben sammen med elevene.

Til dette henter de også inn eksperter, som ornitologer til å hjelpe til med fuglearbeidet, og botanikere til å etablere blomsterenger.

Silje Høsøien gleder seg til å jobbe med blomsterenger.

– Det høres gøy ut. Så kombinerer vi læring med dugnad og får penger for det, samtidig som vi gjør noe for miljøet.

Vil spre idéen

Foreldreprosjektet har fått støtte fra flere bedrifter i området, og Sparebank1 Moss bestemte seg ganske raskt for å gi dem økonomisk drahjelp.

– Dette er bra for elevene som skal ut og jobbe, det er bra for de som kjøper timer av dem, og det er bra for samfunnet. Det er vinn, vinn, vinn, sier banksjef Ida Andberg.

Hjemme hos familien til Anders Thome Wangberg er ikke bare pappa Arne aktiv med elevprosjektet. Samboer Trude er grafisk designer og har utformet nettsiden og opprettet Instagramkonto til En time teller.

Trude Raanæs håper flere vil bruke opplegget de har laget for miljøjobbing i skoleklasser. Foto: Privat

– Tanken er at vi som kjøper timene bidrar til at elevene kommer på tur, og for elevene gjør det en forskjell at de bidrar en time med arbeid for miljøet. Kombinasjonen av disse er sterk, sier Arne Wangberg.

De håper andre skoler og andre kommuner kan la seg inspirere til å gjøre noe lignende, med å kombinere kunnskap om miljø med godt tiltak lokalt i stedet for salg av varer.