– Det er norgeshistoriens største amfetaminbeslag. Det nest største ble gjort av Tolletaten i 2008. sier avdelingssjef for område Oslofjord i grensedivisjonen, Tim Gurrik.

Avdelingssjef for område Oslofjord i grensedivisjonen, Tim Gurrik. Foto: Tolletaten

Beslaget var på totalt 282,4 kilo amfetamin. Det tilsvarer 1 million brukerdoser. Vogntoget ble stoppet 29. juli i Moss, like etter at det hadde passert grensen til Norge.

Vogntogsjåføren, en som kommer fra Nederland, og en mann i 30-årene fra Oslo er siktet for befatning med en betydelig mengde narkotika.

– Min klient erkjenner delvis straffskyld. Han har avgitt forklaring til politiet, sier advokat Ole Petter Drevland, forsvarer for Oslo-mannen.

De to siktede har sittet varetektsfengslet til nå. Men Oslo-mannen ble løslatt mandag.

Holdt på å laste over

Tollere i Moss observerte to menn laste over fem bager fra en nederlandskregistrert trailer til en norsk registrert varebil. Da valgte tollerne å slå til.

– Tollerne tok kontakt med de to mennene og kontrollerte bagene. Alle bagene inneholdt hvitt pulver. Dette viste seg ved senere analyse å være amfetamin, sier Gurrik.

Tollerne undersøkte bagene og fant kilovis med hvitt pulver. Foto: Tolletaten

Tolletaten varslet politiet da beslaget ble kjent, og politiet tok over videre etterforskning.

I tillegg til amfetaminbeslaget, fant tollerne også 1 kilo marihuana og en colt startpistol.

Det nest største amfetaminbeslaget gjort av Tolletaten var i 2008. En varebilsjåfør som kjørte over Svinesund ble stanset av tollere i Oslo, som beslagla 116 kilo amfetamin.

Kjent fra politiet

Ifølge NTB vil politiet onsdag be om videre varetekt for vogntogsjåføren fordi de mener det er fare for at han rømmer fra Norge dersom han løslates. Begge mennene er kjent for politiet fra før.

– Rollen til Oslo-mannen er ikke helt avklart, men han var på stedet da Tolletaten avdekket narkotikaen, sier politiadvokat Christian Gjølstad Finnanger i Øst politidistrikt til Avisa Oslo.

Det enorme beslaget ble gjort etter at Tolletaten sjekket dette vogntoget i Moss i sommer. Foto: Tolletaten

Tolletaten har en betydelig økning av beslaglagt mengde amfetamin hittil i år. Etaten har beslaglagt fem ganger mer amfetamin så langt i år sammenlignet med fjoråret.

– Det er nok tilbud og etterspørsel som styrer. Det er klart at det vanskelig for oss å si om vi har blitt flinkere ta større andel av dette, men vi ser det også at mange bestiller over internett, sier Gurrik.