Fortsatt er ingen pågrepet for drapet på Jonas Henriksen. Han ble funnet død i nærheten av en hytte ved Nes i Ådal torsdag forrige uke.

Politiet har avhørt over 40 personer så langt. Politiet har gått ut ved flere anledninger for å takke for den store mengden tips.

Politiet jobber torsdag fortsatt inne og utenfor hytta, like ved der Jonas Henriksen ble funnet drept. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

De har også fått flere videoer av folk med dashbordkameraer som har vært i området i dagene før Jonas Henriksen ble funnet drept.

Motiv og gjerningspersoner

Saken har skapt et stort engasjement. Mange vil hjelpe og mange har sin egen teori.

På sosiale medier og i ulike fora går ryktene ut på hvem som kan ha drept Jonas Henriksen. Det spekuleres også om motiv, og flere analyserer hvordan han fremstod på TikTok. Henriksen hadde over 50.000 følgere på plattformen under navnet «LastebilJonas».

– Fokuset vårt er på hvem som har stått bak handlingen. Vi ønsker at personer som sitter på informasjon tar kontakt med oss, sier politiadvokat Tine Henriksen.

Politiadvokat Tine Henriksen. Foto: JON PETRUSSON

– Ønsker du å oppfordre folk til å slutte å spre rykter på sosiale medier og heller ta kontakt med dere?

– Ja. Vi som etterforsker saken og har best oversikt, mener det er mye bedre å ta direkte kontakt med oss, sier politiadvokaten.

Ber folk heller ta kontakt med politiet

Familien er fortsatt i sjokk etter drapet.

– Familien stiller seg også bak politiets oppfordring. Vi ber om at alle som vet noe eller har opplysninger om å kontakte politiet, sier stefar Ivar Borgen, talsmann for familien til NRK.

Stefar Ivar Borgen er familien talsmann. De er fortsatt i sjokk over drapet. Foto: Jon P Petrusson / NRK

Familiens bistandsadvokat Marijana Lozic sier dette til NRK:

– Det er jo kanskje ikke så rart at det går mye rykter. Jonas var en veldig populær figur der ute. Han var godt likt av svært mange mennesker, som er fint for familien å se.

– Så håper man jo da at det ikke spres falske rykter, for det vil jo være ting som politiet føler de må etterforske som viser seg å være unødvendig bruk av tid og ressurser, sier Lozic.

