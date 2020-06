Familien er fortvilet. I mars i fjor skrev de brev til kommuneoverlegen i Bærum der de ba om tvungen vurdering av mannens psykiske tilstand.

«Så lurte om dere kan vær så snill å hjelpe (siktedes navn) med tvungen vurdering av ham før det blir for sent for at vi mener og ser at han er en fare for andre.»

I brevet forteller de om vold og en rekke drapstrusler fra den siktede.

Et familiemedlem har flyktet tilbake til Eritrea av frykt for sitt eget liv.

– En av oss må dø for at resten av familien skal få hjelp, sier familiemedlem.

Mannen drepte i 2002 to dørvakter på et utested i Moss.

Siktet for drapsforsøk

Onsdag 3. juni ble en 88 år gammel mann knivstukket i Sandvika. Kort tid etter ble den 38 år gamle mannen pågrepet, siktet for drapsforsøk.

Da han ble ransaket, hadde han med seg en kniv. 88-åringen ble alvorlig skadet, men er utenfor livsfare.

En 88 år gammel mann ble knivstukket ved Røde Kors-huset i Sandvika. Foto: Terje Bendiksby / NTB/Scanpix

5. juni ble norsk-eritreeren varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud. Han knytter seg til hendelsen, men erkjenner ikke straffskyld.

Kjenner hverandre fra før

Den siktede kom fra Eritrea til Norge i 1994. 88-åringen kom hit på samme tid, og de har kjent hverandre siden.

88-åringens sønn har fortalt til Budstikka at familien hans har fryktet mannen i lang tid. Det siste året har den siktede 38-åringen vært voldelig mot og truet 88-åringens familie.

Ifølge 88-åringens sønn er det i eritreisk kultur vanlig at eldre tar fatt yngre som ikke klarer å oppføre seg og forsøker å mekle. Han mener den siktede har vært ute etter faren hans fordi han har hatt denne rollen.

I januar ble et familiemedlem av 88-åringen angrepet på et lokaltog i Bærum. Personen ble rispet i ansiktet med en kniv eller syl og stukket i armen.

38-åringen ble pågrepet og varetektsfengslet.

I kjennelsen fra Oslo tingrett står det:

«Retten viser også til den pågående familiekonflikten som gjør at det er sterkt grad av sannsynlighet for nye forhold om han nå løslates.»

Men etter fire uker ble 38-åringen løslatt fra varetekt. Politiet mente det ikke var grunnlag for videre fengsling.

Gutten forandret seg

38-åringen kom til Norge som 11-åring. Familien beskriver ham da som en aktiv og snill gutt. Han drev med fotball og svømming. Men etter kort tid ble gutten forandret.

Han begynte å slåss og skulke skolen. Ifølge familien begynte han å henge med feil folk. Etter dobbeltdrapene fortalte VG i 2002 om en far som hadde slått alarm og bedt om hjelp fra barnevernet.

16. april 2002 skrev VG om faren til mannen som drepte to dørvakter på et utested i Moss. Familien har spart på avisen i ettertid. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Gutten ble underlagt et behandlingsopplegg. Han var inn og ut av barnevernsinstitusjoner.

Før dobbeltdrapene skjedde, var han dømt for en rekke tilfeller av vold og alvorlige trusler. Blant annet ranet han en kvinne med kniv og tok kvelertak på en han bodde sammen med på en privat barnevernsinstitusjon.

Dømt for dobbeltdrap

Mannen, som nå er siktet for drapsforsøk i Sandvika, er tidligere dømt for dobbeltdrap. Natt til 14. april 2002 knivstakk han to dørvakter. Disse døde kort tid etter.

I Moss tingrett ble norsk-eritreeren dømt til 14 års fengsel for forsettlig drap. Borgarting lagmannsrett skjerpet senere straffen til 16 år.

14. april 2002 ble to dørvakter drept inne på diskoteket Chez i Moss. De hadde forsøkt å roe situasjonen etter en slåsskamp mellom gjester ved biljardbordet. Dørvaktene ble stukket ned med kniv og døde kort tid etter av forblødning. Foto: Knut Fjeldstad/Scanpix

Lagmannsretten skriver i dommen at de to drapene fremstår som «uvanlig brutale og helt meningsløse»

I november 2012 slapp han ut fra fengsel etter å ha sonet ferdig.

Familie lever i frykt

– Det gjør vondt når en du er glad i er voldelig og truende mot familien vår og vennene våre.

– Det holder meg våken om nettene, sier et familiemedlem.

Konflikten startet i forbindelse med et bryllup. Ifølge familien skal siktede ha følt at han ble skjøvet til side fordi han hadde sonet en drapsdom.

I tiden etter har han fortalt familie at han hører stemmer i hodet.

Familie forteller at de har fått drapstrusler fra den siktede, men også gjenfortalt fra andre. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Ved to anledninger er han hentet av politiet og siktet for vold og trusler mot familiemedlemmer.

Overfall og forsøk på å kvele en slektning på en samling med familie og venner med barn til stede.

Risset inn navn på et familiemedlem med et kryss over på en inngangsdør da han ikke slapp inn. Barn var alene hjemme og åpnet ikke døren.

I april 2019 ble 38-åringen pågrepet for vold og trusler mot en person han ikke er i familie med.

Han ble varetektsfengslet i fire uker. Han anket kjennelsen, men fikk ikke medhold.

Familiemedlemmer forteller at de gjentatte ganger er blitt drapstruet. De er redde for livene sine.

– Vi har ingen livskvalitet. Vi kan ikke engang gå på senteret alene.

– Vi vil jo at han skal få den hjelpen han trenger for å bli frisk, sier familiemedlemmer. Foto: HEIDI FJØRTOFT KLOKK / NRK

Det siste drøye året har 38-åringen vært voldelig og truende mot andre enn sin egen familie. Blant disse er familien til 88-åringen som ble knivstukket i Sandvika i begynnelsen av juni.

– Han (siktede red.anm.) har sagt til andre at han har to fiender. Det er oss og dem, sier familiemedlemmer.

De forteller til NRK at de har bedt om hjelp fra kommuneoverlegen i Bærum, mannens fastlege og politiet.

Først og fremst ønsker de hjelp til et familiemedlem de er glad i.

Kommuneoverlegen ønsker gjennomgang

Kommuneoverlegen i Bærum husker godt kontakten han hadde med familien til mannen.

– De uttrykte alvorlig bekymring knyttet til personens psykisk helse og til hans trusler og voldelighet, sier Frantz Leonard Nilsen.

Hvis en person har tegn til alvorlig psykisk lidelse og unndrar seg undersøkelse og behandling, kan kommuneoverlegen i tråd med psykisk helsevernloven § 7. vedta at personen skal undersøkes av lege (mot sin vilje).

Kommuneoverlegen sier både den skriftlige henvendelsen og telefonhenvendelsene fra familien er registrert og fulgt opp. Nilsen vil ikke kommentere denne saken spesielt, men uttaler seg generelt.

Frantz Leonard Nilsen er kommuneoverlege i Bærum. Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– I saker knyttet til helsebekymringer og voldsrisiko kontaktes både utøvende helsevesen og politi hvis de ikke alt er involvert i saken.

Har personen kontakt med fastlege eller annen behandler, har disse ansvaret for videre oppfølging. I slike saker er det et ønske at familie forholder seg til dem som har ansvaret for behandlingen.

Fastlegen til den siktede 38-åringen vil ikke snakke med NRK.

I en tekstmelding skriver hun at hun ikke ønsker å intervjues og at hun heller ikke har noe å si om saken.

Kommuneoverlegen i Bærum mener det kan bli nødvendig å se nærmere på saken.

– Med det alvorlige utfall i denne saken er det naturlig å ta en gjennomgang for å se om noe kunne vært gjort annerledes, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Ilagt besøksforbud

Politiet har ved flere anledninger ilagt den siktede 38-åringen besøksforbud.

Han har fått forbud mot å oppsøke personer i egen familie. Tidligere i år ble han også ilagt besøksforbud overfor den fornærmede 88-åringen samt et familiemedlem.

– Det har i denne saken ikke vært aktuelt med hemmelig adresse, sier politiinspektør Kjersti Lauvsnes i Oslo politidistrikt.

– Voldsalarm har vært vurdert, men det er ikke tatt i bruk. Den konkrete vurdering for dette kan jeg ikke gå nærmere inn på.

Politiet hadde ingen saker på siktede fra han slapp ut etter dobbeltdrapene og fram til desember 2018. Men siden da er han pågrepet flere ganger.

Han har sittet fengslet i kortere og lengre perioder. Politiet opplyser at alle anmeldelser av mannen blir etterforsket på vanlig måte.

– Alle våre saker på siktede inngår nå i det komplekset som er under etterforskning, sier Lauvsnes.

Undersøkes av rettspsykiatere

Advokat Cecilie Nakstad har vært 38-åringens forsvarer siden han ble siktet for knivstikking på et tog i januar.

Hun er blitt framlagt påstandene som kommer frem i denne saken.

– Verken min klient eller jeg ønsker eller har mulighet til å kommentere påstandene.

Hun viser til at 38-åringen er fengslet og ikke kan kommunisere utad hverken selv eller gjennom henne.

Cecilie Nakstad forsvarer mannen Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kan det være snakk om psykiatri her?

– Jeg ba i januar om en rettspsykiatrisk undersøkelse med tanke på å få undersøkt alle sider av saken, også spørsmål knyttet til siktedes psykiske helse, sier Nakstad.

Undersøkelsen pågår fortsatt.

Det var en av grunnene til at politiet ikke ba om videre fengsel i februar.

Etterforskningen av saken og utredningen av mannens psykiske tilstand ville ta lengre tid enn det han risikerte å måtte sone for forholdet han var siktet for.

Da han slapp ut av varetekt, kunne politi, familie eller fastlege ha bedt om en undersøkelse av 38-åringens psykiske helse for å finne ut om det var grunnlag for en tvangsinnleggelse.

– Hvorvidt noen gjorde det er ukjent for meg, sier Nakstad.

Familien var ikke klar over at de kunne ha bedt om dette. Politiet mente 38-åringen ikke var så psykisk syk at han ikke kunne løslattes.