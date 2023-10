– Det er uvirkelig å tenke på at noen valgte å ta livet av en så ung og engasjert gutt som Jonas, forteller familiens talsperson, Ivar Borgen.

NRK møtte stefaren etter at en fjerde person har blitt pågrepet for drapet på Jonas Henriksen. Den 17. august ble Henriksen funnet drept ved Nes i Ådal.

– Han betydde mye for oss og for mange andre. At han ikke skal få fortsette å realisere de drømmene og målene han hadde i livet er uforståelig, sier Borgen.

Jonas Henriksen ble drept 17. august ved en hytte i Nes i Ådal.

Krevende for familien

– Er det en belastning for familien at ingen av disse fire pågrepne har erkjent straffskyld?

– Det har vært og er fortsatt krevende og tøft å stå i for familien. Det er vanskelig å komme ordentlig i gang med sorgprosessen når saken dukker opp hele tiden, sier Borgen

Samtidig setter familien pris på jobben politiet gjør og har gjort. Politiet har hele tiden sagt at saken er stor og krevende.

– Familien er opptatt av at politiet skal gjøre det som skal til for at vi kan få en fellende dom, den dagen vi kommer frem til en rettssak, sier stefaren.

Ifølge NRKs opplysninger skal politiet etterforske sjalusi som et mulig motiv og at mannen som ble arrestert i helgen skal ha hatt rolle som bestiller.

TØFT: Familien sier det føles som et slag i magen hver gang noen blir arrestert. Foto: Anders Haualand / NRK

Politiet har dannet seg et bilde

– Hva tenker du om at en antatt hovedmann er arrestert?

– Vi har ingen kjennskap til om at det er en eventuell hovedmann som er arrestert. Vi vet bare at en ny person er arrestert. Vi er glade for at politiet gjør et grundig og omfattende arbeid og at de har fremdrift i saken, sier Borgen.

Politiet vil ikke kommentere NRKs opplysninger, men sier at politiet har begynt å danne seg en formening om rollene til de fire siktede.

– Vi har ingen kommentar til konkrete, mulige motiver annet enn at vi jobber ut fra flere teorier om hva som kan være motivet for drapet, sier politiadvokat Tine Henriksen.

POLITIADVOKAT: Tine Henriksen. Foto: Jon P Petrusson / NRK

For familien så er det tungt hver gang en ny person blir arrestert.

– For hver arrestasjon så dras vi i familien tilbake til de første dagene. Det føles som et slag i magen hver gang.

Stiller ikke til avhør

Advokatene Jon Anders Hasle og Arve Andre Larsen møtte den pågrepne 32-åringen på Drammen politistasjon søndag formiddag.

Advokatene Jon Anders Hasle og Arve André Larsen representerer den fjerde pågrepne mannen. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

– Klienten vår erkjenner ikke straffskyld for forholdet han er siktet for. Han ønsker å samarbeide med politiet, men vi trenger å prate mye med ham for å få oversikt før han går i et avhør med politiet. Vi må sørge for at det er en forsvarlig ramme han går inn i, sa Hasle til NRK søndag.

Mannen blir varetektfengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud. Han blir også satt i isolasjon i to uker.

Advokatene sier de trenger flere samtaler med 32-åringen, samt at de må sette seg inn i saksdokumentene.

Etter å ha holdt mannen under oppsyn i lang tid, pågrep politiet han i en planlagt aksjon på lørdag kveld.