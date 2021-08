– Han var bare snill og grei. Vi forstår ikke hvordan dette kunne skje.

Tidlig lørdag morgen rykket politiet ut etter en melding om at en mann var truende, hadde våpen og forfulgte en annen person i Sarpsborg.

Politiet fikk bevæpningstillatelse på oppdraget. Situasjonen eskalerte ifølge politiet, som skjøt og drepte mannen.

Mannen var svensk statsborger og bodde ifølge politiet på Tuneheimen vandrerhjem.

Svært mange av avdødes venner og familie møtte opp ved åstedet søndag. Flere gråt åpenlyst.

Ingen ville stille opp med navn, men svært mange ville fortelle NRK om hva slags person avdøde var.

– Han var ikke farlig, og han ville aldri skadet noen, forteller en kvinne, som var i familie med avdøde.

Hun fortalte at avdødes mor fikk dødsbudskapet mens hun var på ferie i utlandet.

– To små jenter har mistet faren sin, sier hun opprørt.

Stor frustrasjon blant vennene

Svært mange av de fremmøtte uttrykte sinne over politiets handlinger.

– Hvorfor skjøt politiet han? Kunne de ikke fått kontroll på noen annen måte?, lurer noen på.

En mann forteller NRK at han møtte avdøde senest torsdag morgen. Da drakk avdøde kaffe med sin onkel og alt virket normalt.

– De har ikke engang spylt asfalten ordentlig, det er fremdeles spor av det som har skjedd her, sier en av de som er samlet på åstedet.

Det er lagt ned blomster og lys på stedet der 34-åringen ble drept. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Har avhørt flere personer

I en pressemelding fra politiet søndag opplyser de at de har avhørt flere vitner i saken.

– Dødsfallet er på alle måter et uønsket og tragisk utfall av politiets oppdrag. Hendelsen er belastende for alle involverte, ikke minst for de pårørende og etterlatte. Våre tanker går i dag til dem, sier visepolitimester Geir Solem i Øst politidistrikt i pressemeldingen.

Politiet har ikke ønsket å kommentere saken utover pressemeldingen i dag.

Spesialenheten for politisaker ble varslet lørdag og etterforsker nå hendelsen.

Leder for etterforskingsavdeling Øst-Norge i Spesialenheten, Liv Øyen, sier til NRK at hun ikke kan kommentere detaljer i etterforskingen. Men de er i gang med å avhøre øyenvitner.

– Spesialenheten er nå ferdige med de innledende avhørene med de impliserte tjenestepersonene, og vi har også avhørt vitner. Hva som skjer av videre etterforskingssteg, blir vurdert fortløpende, sier hun.