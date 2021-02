Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er under halvparten så mange som for en uke siden, og det er 40 færre enn snittet den siste uken.

– For å være helt ærlig er det en fantastisk følelse å våkne til 24 som nysmitte-tall en mandag morgen i februar, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NRK.

Færre nye smittetilfeller har det ikke vært i hovedstaden siden 11. oktober. Da ble det registrert 21 nye smittetilfeller.

Toppen ble nådd litt over en måned senere: 19. november ble det registrert 242 nye smittede.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) gleder seg over lave smittetall. Foto: Olav Juven / NRK

– Vi skal glede oss over hva 700 000 Oslo-borgere kan få til når vi virkelig går sammen om noe, sier Steen.

Men helsebyråden sier vi fortsatt må holde garden oppe.

– Smitten er fortsatt i byen vår, men dette er et bevis på hva vi kan få til når vi er flinke.

Nye vurderinger på onsdag

Byråden sier tallene ikke er helt sammenlignbare med oktober, fordi det nå er flere muterte virus i omløp som er mer smittsomme.

På onsdag kommer regjeringen med ny informasjon om hvilke tiltak som skal gjelde fremover. Dermed vil Oslo se på lokale tiltak.

– Jeg har forståelse for at det er mange grupper som ivrer for at sine områder bør åpnes.

Smitten faller på Stovner

Stovner bydel har fortsatt det høyeste smittetrykket.

Likevel faller smitten mer enn dobbelt så mye på Stovner som i resten av byen. Andelen nye smittede falt 35 prosent i bydelen i uke 4, viser forrige ukesrapport fra kommunen.

I Oslo som helhet er nedgangen på 14 prosent.

Totalt er 17.787 personer i hovedstaden registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, nesten 4.400, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år.

Gamle Oslo er bydelen med flest smittede totalt, med 1.861, mens Ullern kun har hatt 546 smittede.