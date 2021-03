Ruter jobber nå med nye billettløsninger skreddersydd dem som veksler mellom å være til stede på arbeidsplassen og å jobbe hjemmefra.

Det sier Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen i et intervju med NRK i forbindelse med at trafikktallene for 2020 ble presentert i dag,

Bare nødvendige reiser

Tallenes tale er klar etter det som ble et korona-år også for kollektivtrafikken. Mange jobbet hjemmefra, og folk ble bedt om å holde seg unna offentlig transport.

Det gjorde at Ruter mistet 158 millioner reisende i forhold til 2019. Det tilsvarer en nedgang på 40 prosent.

Tallene gjelder buss, T-bane, trikk, lokaltog og båt i Ruter-området. Det består grovt sett av Oslo og tidligere Akershus.

– Med tungt hjerte måtte vi be folk om å ikke reise kollektivt med mindre de måtte gjøre en nødvendig reise, sier Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen.

RUTER-SJEF: Administrerende direktør i kollektivselskapet, Bernt Reitan Jenssen. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Etter å ha jobbet i tolv år for å få folk om bord på kollektivtransporten skulle vi plutselig bli gode på å få dem av, sier han.

Trikk mest ned

Nedgangen var størst på Oslo-trikken. Den mistet 58 prosent av de reisende.

Det skylde også at det har vært buss for trikk i lange perioder rundt Majorstua og Grünerløkka. Dessuten er trikken særlig viktig i indre by. Der har mange tatt sykkelen eller beina fatt i stedet.

Samlet har gange gått 32 prosent fram. Sykkelbruken økte med 46 prosent.

Noen kollektivreiser er imidlertid blitt byttet ut med bilreiser, slik at grønn mobilitet samlet sett har tapt markedsandeler til privatbilen i 2020, ifølge Ruter.

Reell fare for konkurs

Til NRK sier Bernt Reitan Jenssen at det var en reell fare for et Ruter skulle gå konkurs og dra busselskaper og andre leverandører med seg i fallet.

– I begynnelsen var vi veldig bekymret for at vi rett og slett skulle gå tom for penger, at vi rett og slett skulle gå konkurs, sier han.

Han berømmer myndigheter og eiere for at de kom raskt på banen med ordninger som dekker tapte billettinntekter.

– Vi har dermed kunnet kjøre transportsystemet med stor kapasitet. Det måtte vi jo ha for at det skulle være stor nok avstand.

TOMME SETER: Ruter hadde 40 prosent færre reiser i 2020 enn året før. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud / NTB

Reitan Jenssen er optimist med tanke på at støtteordningene blir videreført inntil situasjonen er normal, eller snarere at det blir en «ny normal».

Fleksibelt arbeidsliv

Ruter-sjefen tror nemlig at koronapandemien vil føre til varige endringer i etterspørselen etter kollektivtrafikk.

Har ser for seg et mer fleksibelt arbeidsliv for dem som kan reise utenom rush eller ha hjemmekontor noen dager i uka.

Det gjør igjen at dyre infrastrukturprosjekter kan utsettes eller ikke trengs. Samfunnet kan dermed spare milliarder.

«Medlemskap» i Ruter

– Vi må heie på disse endringene. Da må ikke billettproduktene våre stå i veien. Vi må tenke smartere, kanskje i form av gode billettløsninger for dem som ikke trenger å reise på jobben hver dag.

Helt konkret betyr det folk som ikke har bruk for månedskort, men som syns det blir for dyrt med enkeltbillett hver gang de reiser.

– Det fins mange muligheter. En løsning kan være at i stedet for å betale for et månedskort, betaler du en lavere sum for la oss si et medlemskap. Så betaler du en enda lavere sum pr. reise enn det enkeltbilletten er i dag, sier Bernt Reitan Jenssen.