– Skal det være et velfungerende studentdemokrati, må studenter faktisk stille til valg, sier studentleder ved Høgskolen i Østfold (HiØ), Sarah Naomi Lunner.

Hvert år velges det inn nye kandidater til studentparlamentet. Men i år har interessen vært laber blant studentene ved høgskolen.

Får de ikke inn nok kandidater kan det bety slutten på fadderuka, og studentene mister muligheten til å påvirke høgskolen og samskipnaden.

Studentlederen tror det er flere grunner til at studentene kvier seg for å ta ansvar.

– Mange har det utfordrende etter pandemien, og føler nok at det er mye som skjer både psykisk og fysisk. I tillegg velger mange å prioritere jobb fordi økonomien ikke strekker til.

Mye står på spill

Høgskolen i Østfold består av rundt 8.000 studenter. Men studentene selv mener informasjonen har vært for dårlig.

– Jeg hadde så vidt hørt om det. For å kunne stille til valg må jeg få informasjon om hvor mye arbeid det krever, sier barnehagestudent Silje Piiksi.

Barnehagestudentene Silje Piiksi, Nathalie Nybråten og Vegard Chruicshanh, mener det er manglende informasjon om studentstyret. Foto: Amalie Fagerhaug EvjeN / NRK

Høgskolen i Østfold trenger totalt 24 kandidater til studentrådene. Mye står på spill hvis studentene ikke stiller til valg neste uke:

Parlamentet kan ikke gjøre vedtak. Det kan føre til at det ikke blir fadderuke i 2023.

Det blir ikke valgt inn studenter til styreråd og utvalg. Det vil si at studentene mister muligheten til å påvirke høgskolen og samskipnaden.

Tillitsvalgt for studentene vil falle.

Medstudent Vegard Chruicshanh var ikke klar over konsekvensene dersom det ikke blir et studentstyre.

– Jeg visste ikke at fadderuka kan ryke. Det hadde vært veldig trist. Fadderuka er en viktig trygghet for førstegangsstudenter.

Årets studentstyre ved Høgskolen i Halden. Ingen har valgt å stille til neste års valg. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Problematisk i store deler av landet

Både ved Oslo Met og Universitetet i Oslo (UiO) opplever de lignende problem. Ofte er det på hengende håret at de får fylt plassene.

Lav interesse er det også ved Nord universitet. De har ikke kandidater til leder eller nestleder til UKA, eller nestleder til Fadderperioden i Bodø.

Leder i Studentorganisasjonen Nord, Chanice Sørlie Johansen, mener det er vanskelig å få studentene til å være villige til å jobbe gratis. Foto: Nord universitet

– Det virker som om det etter pandemien har blitt vanskeligere for folk å engasjere seg. Vi har færre deltakere enn tidligere, og det er vanskelig å få folk med på ting. Tidligere arrangementer som har vært utsolgt tidligere, kan i dag være halvfulle.

Men ved Universitetet i Bergen (UiB) er studentfrivilligheten oppe og går igjen etter pandemien. Studentlederen tror nøkkelen er å være synlig.

– I år har det vært en vill rekruttering. I Bergen har vi en åpen studentmasse, og et svært aktivt campus med god kultur. Folk er flinke til å spre ordet, det er veldig viktig, sier leder i studentparlamentet ved UiB, Aksel Haukom.

Dersom ingen stiller til valg forsvinner muligheten for studentene til å påvirke, gi innspill og gjøre endringer ved høgskolen. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

– Demokratiet er truet

Lav interesse ved Høgskolen i Østfold bekymrer skoleledelsen. Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen skulle gjerne sett at flere ønsket å være et talerør for studentene.

– Vi har nok vært for dårlig på å fremme informasjon. Noen plakater er kanskje litt gammeldags, så vi tar på alvor at flere føler på manglende informasjon. Men vi er helt avhengig av studentene for utvikle utdanningskvalitet vår.

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold mener det er lavterskel og engasjere seg ved høgskolen. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Leder for ombudet for barn og unge i Viken, Bodil Jenssen Houg, mener demokratiet aldri har vært mer truet enn nå.

I dag ser hun en effekt av at mange unge kun snakker i statement – at flere kun sender ballen videre, og ikke ønsker å mene så mye.

– Særlig gjennom pandemien har dialogen vært en mangelvare for unge. Når man jobber med studentpolitikk må man jo mene noe annet enn om seg selv. Det er en god øvelse å være i et studentstyre, både for seg selv og for å styrke demokratiet, sier hun.