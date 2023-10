Eventyrlig start på hummerfisket – kan skyldes varmere vann

– Det er nesten som et eventyr, sier hummerfisker Roar Bekkevik ekstatisk.

1. oktober startet det to måneder lange hummerfisket i Norge, og foreløpig har veldig mange ettertraktede krepsdyr funnet veien inn i teinene til fiskerne på Hvaler.

Yrkesfisker Roar Bekkevik har aldri opplevd en så god start på hummerfisket som i år. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Bekkevik har fisket hummer i 50 år, men aldri opplevd et fiske som dette. Årets fangst ligger så langt på det dobbelte av gjennomsnittet til yrkesfiskeren de sistet årene.

– Det er ikke bare noen enkelte som gjør det bra heller, det er bra for alle! Enten du bor i Tønsberg, Tjøme eller her på Hvaler, fortsetter Bekkevik.

Best ved Oslofjorden

«Alle» i denne sammenheng er en sannhet med noen modifikasjoner. Det er nærmere bestemt langs Oslofjorden og Skagerrak-kysten det går så det griner.

Foreløpige tall fra fiskernes salgsorganisasjon Fiskehav viser at årets hummerfangst ligger rett i overkant av fjorårstallene for hele landet.

I fjor ble det fisket 2249 kilo i åpningsuken, mot 2426 kilo i år. Altså en økning på snaue 200 kilo.

Data fra Fiskehav.no viser at det er langs Skagerak-kysten og Oslofjorden de fleste hummerne dras opp i starten av årets hummerfiske. Foto: Fiskehav.no / Skjermdump

Men hvorfor fanges det så mange hummer langs de østlige havområdene denne sesongen?

Også i Sverige rapporteres det om veldig god fangst. Peter Ronelöv Olsson i Sveriges Fiskares Producentorganisation tror ikke det skyldes at det er mer hummer i år.

Tvert imot tror han starten på årets fiske kan gi et feilaktig bilde på hummerbestanden.

Kan skyldes varmere vann

– Det er uvanlig varmt i vannet nå. Når det er varmt beveger hummeren seg mer, den er mer på vandring, sier Ronelöv Olsson til NRK.

Sveriges Fiskares Producentorganisation er den største fiskerorganisasjonen i vårt naboland i øst.

En hummer på vandring har større sannsynlighet for å ende opp i en ventende teine.

– De står mer i ro i kaldere vann, og da blir de vanskeligere å fange.

Forsker Alf Ring Kleiven ved Havforsknings­instituttet har tidligere uttalt at han frykter for hummerbestanden langs norskekysten.

– Det står dårligere til enn vi har antatt. Passer vi ikke på nå, så går det galt, sa han til NRK i fjor.

Da NRK kontaktet Havforsknings­instituttet i forbindelse med denne saken, sa de at det er for tidlig å uttale seg om årets sesong. Men teorien om varmt vann er en sannsynlig forklaring på årets fangst.

Stor etterspørsel

I miljøet er det uenighet om tilstanden til hummerbestanden. For to uker siden sa yrkesfisker Bekkevik til NRK at fiskerne ser positive tendenser.

– Den hummeren som kom inn i fjor var på 23 tonn totalt på kysten. Det er det meste som har kommet inn på de siste ti årene. Kurven går sakte oppover.

Mottakene jubler uansett over hummerfisket så langt.

Minsteprisen på hummer, fastsatt av VNF, Surofi og Råfisklaget, varierer fra 180 til 295 kroner per kilo, avhengig av størrelse.

Det er stor etterspørsel etter hummer, og gode penger å tjene på stor fangst. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

I realiteten selges fersk hummer mye dyrere. En oversikt fra Finansavisen viser at kiloprisen hos utsalgssteder rundt i landet ligger på mellom 690 og 1200 kroner. Etterspørselen er stor.

– Vi har en bestilling i dag på 750 hummer til én, enkelt kunde. Det selges unna fort, sier Jørn Holthe, mottaksarbeider hos Fjordfisk.

Han bekrefter at mottaket har fått inn uvanlig store mengder hummer etter fiskets første uke.

– Det er helt suverent. Det er masse hummer, mange fiskere er ute og mye fangst kommer inn. Alle sier det samme, det har aldri vært så bra før, sier Holthe.