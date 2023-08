Evakueringsvarsel sendt ut til Tyrifjorden: Forventer én meter høyere vann

Sent fredag kveld sendte Ringerike kommune varsel til beboere ved Tyrifjorden.

De anslår at vannet kan stige inntil én meter i løpet av det neste døgnet.

Beboere tett på fjorden er bedt om å sikre eiendelene sine og vurdere om de skal evakuere.

De som ikke har noe sted å dra til, har fått tilbud om å dra til Sundvolden hotell i Hole.

Det er ingen som spiller volleyball i Vikersund lørdag formiddag. Foto: Rahand Bazaz / NRK En benk reddes ved kaia ved Utøya-minnesmerket i Hole. Foto: REIDAR WESTBERG / Privat Beskriv bildet* (synlig for publikum)Det er lagt ned mye arbeid for å sikre Tyrifjord hotell i Vikersund. Foto: Rahand Bazaz / NRK Butikken Elon i Vikersund er omringet av vann. Foto: Rahand Bazaz / NRK Høy vannføring i Vikersund. Foto: Rahand Bazaz / NRK Man bør kanskje parkere bilen et annet sted i Vikersund enn akkurat her nå. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Stabilt i elvene – stigende i Tyrifjorden

Beredskapsleder i Ringerike, Magnus Nilholm, sier vannstanden i Tyrifjorden nå er på rødt nivå.

– Prognosene sier at vannmengden er stabil med tanke på elvene våre, men at det stiger i Tyrifjorden, sier han.

Langs hele Tyrifjorden er nå vannet er høyere enn normalt, nærmere bestemt rundt to meter høyere enn for en måned siden, ifølge NVEs målinger.

Tyrifjorden ligger i både Ringerike, Hole, Lier og Modum kommune.

Tror de har nådd toppen i Storelva

Ifølge kommunedirektør Tore Isaksen ligger det an til at noen av de tidligere evakuerte ved Storelva i Ringerike får reise hjem allerede i dag.

– Heldigvis har vi toppen på vannstanden. Vi tok i med tanke på en 500-års flom. Og vi ser at noen områder nå er så stabile at noen kan få reise hjem., sier han.

Det at ikke alle får dra hjem nå, er på ikke bare på grunn av vannstanden.

– Det er faren for utglidninger, ras og vann på eiendommen som ligger til grunn for at noen ikke får reise hjem, sier Isaksen.

Transportbånd falt i elven

Fredag kveld ble Hønefoss bru stengt.

Et transportbånd av metall på over 100 meter lenger opp i elven hadde blitt skadet i uværet, og lå på vippen.

Frykten var at det skulle løsne, gå nedover den flomstore elven og skade brua.

Beredskapsleder i Ringerike kommune, Magnus Nilholm, sier situasjonen fortsatt er kritisk. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

I løpet av natten falt transportbåndet ut i elva og sank til bunns. Nå er det under overvåkning.

– Det skal også gjøres befaringer på brua senere i dag for å se hvilke skader den har, sier Nilholm.

Hønefoss er delt i to på grunn av brostengingen. Derfor har både Røde Kors og Brann og redning delt beredskapen sin på nord- og sørsiden, forteller beredskapssjefen.

– Vi gjør så godt vi kan, sier han.