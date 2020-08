Politiet har kontroll på mannen i begynnelsen av 30-årene, som skal ha kommet med truslene. Mannen skal ha etterlatt seg en koffert der han satt.

– Vi ble kjent med trusselen kl. 20.38, forteller operasjonsleder ved oslopolitiet Guro Sandnes.

– Det er omstendighetene rundt hans oppførsel som gjør at vi nå sjekker kofferten som han hadde i nærheten av seg, forteller innsatsleder på stedet Tore Barstad til NRK.

– Uten at han har sagt at det er en bombe det er snakk om.

Mannen ble pågrepet i nærheten av kofferten, uten at politiet vil si hvor på stasjonen den er.

Bombegruppa er på plass og sjekker kofferten nå.

Evakuerte Oslo S og Østbanehallen

– Dette er et sted med mye publikum, så vi valgte å evakuere Oslo S og Østbanehallen. Vi fikk raskt kontroll på mannen og er i avhør med ham nå, sier Sandnes.

Hun legger til at det kan virke som om trusselen er falsk, men at koffertens innhold skal sjekkes av bombegruppa. Den befinner seg inne i lokalene, i nærheten av flytoget, ifølge operasjonslederen.

Helle Indiane Brænders (t.v.) ble evakuert av toget til Lillestrøm. Nå står hun og venter utenfor stasjonen sammen med venninne Torinn Wærum (t.h.) og følger med på hva som skjer. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Vy melder på sine nettsider at Oslo S er stengt for av og påstigning. Togene kjører gjennom stasjonen. Reisende må regne med forsinkelser og innstillinger. Dette skyldes at vi har mottatt trusler mot jernbanen. Det er uklart hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

– Vi følger politiets pålegg, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til NTB.

Politiet er utenfor Oslo Sentralstasjon Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK