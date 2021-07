Evakuerer Drammen politistasjon – har mottatt tre brev med ukjent innhold

Ifølge operasjonslederen i Sør-Øst politidistrikt har det kommet tre konvolutter med ukjent innhold til Drammen politistasjon.

– Vi har mottatt tre konvolutter med ukjent innhold. Det med hvitt pulver er en misforståelse, sier seksjonsleder for patruljeseksjonen i Sør-Øst politidistrikt, Jan Dystland, til NRK.

I den første meldingen som kom fra politiet ble det sagt at det dreide seg om et brev med hvitt pulver i. Senere har politiet justert dette til tre brev med ukjent innhold.

Mannskaper fra stasjonen er evakuert. Foto: Knut Brendhagen / NRK

Ansatt reagerte på snodig tekst

– Etter klokka to ble jeg gjort oppmerksom på at en ansatt skulle åpne de tre konvoluttene. Det ble gjort en god vurdering med å ikke åpne dem, tenker jeg. For teksten som stod på mottaker var litt snodig og merkverdig, forteller Dystland.

Jan Dystland er seksjonsleder for patruljeseksjonen i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Slik at man vurderte å ikke åpne dem med tanke på det ukjente innholdet, legger han til.

– Kan du si noe om hva det stod på konvoluttene?

– Det jeg har sett er at det står mye tekst og at det står to navngitte kollegaer. Det er noe der som ikke helt stemmer overens. Og det at det er tre konvolutter som så forholdsvis like ut, gjorde at man valgte å gjøre det man har gjort.

Stort område er avsperret

Det dreier seg om tre mindre boblekonvolutter som kom til stasjonen i den ordinære postgangen. Dystland har kun selv kastet et blikk på dem og kan derfor ikke gå i detalj om nøyaktig hva det var ved konvoluttene som vekket mistanke. Man har heller ikke fått kjent på konvoluttene.

Nødetatene er på stedet og bombegruppa er varslet. Stasjonen er nå evakuert.

– Vi har satt opp sperring rundt hele bygget, og alle de som var på jobb de står på utsiden og venter på at bombegruppa skal komme og hente de tre konvoluttene, sier Dystland.