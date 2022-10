Har levd med intense smerter i to år: – Jeg ligger i fosterstillingen hver kveld

– For øyeblikket har jeg ikke noe liv, sier Kristian Finstad.

I starten av 2020 begynte han å føle et ekstremt ubehag i underlivet.

43-åringen oppsøkte raskt hjelp. Han har gjennomført undersøkelser både hos Ahus og hos private helseforetak.

Finstad beskriver seg selv som den «klassiske kasteballen i systemet».

– Jeg har vært hos åtte urologer. Men jeg får ingen dypere undersøkelse, jeg får aldri svar.

Etter flere runder har Finstad fått beskjed om at han lider av overaktiv blære. Men det har stoppet med en diagnose.

I dag står han uten en behandlingsplan i norsk helsevesen.

Dagen til Kristian Finstad består stort sett av å tilbringe jobbdagen på sofaen. For mye aktivitet fører til at smertene i underlivet forverres. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Tar morfin hver dag

Finstad bor på Jessheim med samboeren Laila Rossbø. Hun forteller at de som par tidligere var aktive og sosiale.

– I tillegg til å være kjæresten hans, har jeg vært psykolog og sykepleier. Vi har ikke gjort normale kjæresteting på lenge, sier Rossbø.

Nå beskriver Finstad livet som meningsløst.

– Hadde det ikke vært for Laila, så ville jeg kanskje ikke vært her i dag. Ingen hadde klart å stå i denne kampen alene, sier han.

Hver morgen og kveld må han ta morfin for å lindre smertene.

– Jeg opplever en brennende følelse som om det skal eksplodere. Selv ikke morfin hjelper mot disse smertene.

Fysioterapeut ved C-Medical Majorstuen, Linda Sørby, mener det for lite kunnskap og for få behandlingstilbud når det gjelder nevropatiske smerter i bekkenbunnen, spesielt for menn.

Hun har nå jevnlig oppfølging med fem menn som har de samme plagene som Finstad.

Linda Sørby, Fysioterapeut ved C-Medical Majorstuen mener sykdommen til Finstad må forskes mer på. Foto: privat

– De er frustrerte og føler det er vanskelig å få svar og hjelp. Når det gjelder disse problemstillingene hos kvinner vet jeg at noen gynekologer har kunnskap om dette, men jeg vet foreløpig ikke om noen som kan hjelpe de fortvilte mennene.

Mener fagmiljøet er for dårlig

Lederen for urologisk avdeling på Ahus, Stig Müller, forteller at enkelte pasienter må ha flere undersøkelser.

Han mener det ofte er snakk om vanskelige problemstillinger.

Ifølge Finstad har han vært inn og ut av Akershus universitetssykehus opp til flere ganger de siste to årene uten å få tilstrekkelig hjelp. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Vi har stor forståelse for at plagene påvirker livskvaliteten til den enkelte pasient og at det kan ta tid før en finner en behandling som bedrer pasientens plager.

Müller vil ikke kommentere Finstads behandling.

43-åringen har ved flere anledninger bedt om at Ahus skal sjekke prostata, men har gjentatte ganger fått beskjed om at det er overaktiv blære som er problemet.

Nå har han ikke hørt noe fra sykehuset siden april.

– Hvis de ikke har nok kompetanse på dette område, så må det innrømmes i det minste, sier han.

– Mannehelse er like kompleks som kvinnehelse. Når det blir kompleks og det ikke er rett frem, blir det ikke tatt tak i, da det ikke er noe fagmiljø på dette i Norge. Man hører om testikkel- og prostatakreft, men på min diagnose er det lite forskning og kompetanse.

Håper å få livet tilbake

Nå må familien bruke sparepengene sine for å få behandling i utlandet.

Paret har tilbrakt mye av tiden innenfor huset fire vegger de siste årene. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Forrige uke hadde Finstad time med en spesialist i Belgia. Der kom det fram at symptomene var forenelig med Pudendal nevralgi, og at Finstad vil ha godt utbytte av en operasjon.

– Jeg fikk beskjed om at dette ikke kan fikses på sekundet. Men siden det er mangel på kompetanse på dette i Norge, er dette min sjanse for å få livet tilbake.

Han håper hans åpenhet vil hjelpe andre menn som kanskje lider av det samme.

– Det må være flere enn meg som opplever dette, men som kanskje står i det alene. Resultatet kan være at pasientene ikke får riktig behandling og i verste fall blir man ufør.