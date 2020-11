Etterlyser macheteforbud: – Oslo er ingen jungel

– Vi vet at det er gjenger i Oslo som blir tatt med macheter og sverdlignende våpen.

Det sier en tydelig frustrert byrådsleder Raymond Johansen. Han er skuffet over at det fortsatt ikke er kommet på plass et macheteforbud.

– Et forbud er riktig å få til. For macheter skal ikke brukes av gjenger her i Oslo. Macheter skal brukes i jungelen, og Oslo er ingen jungel, slår byrådslederen fast.

Byrådsleder Raymond Johansen er skuffet over at det ikke er kommet på plass et macheteforbud. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / Heidi Fjørtoft Klokk

Byrådsleder: – Trodde det var velvillighet

«Regjeringen vil innføre forbud mot machete.»

Slik står det. Svart på hvitt i Granavolden-erklæringen fra januar 2019.

Veien mot et macheteforbud har vært lang og kronglete. I 2018 luftet Johansen et mulig forbud med daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Da var svaret at det ikke var mulig.

Men det tok ikke lang tid før svaret var noe helt annet.

I november 2019 sendte daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) et forslag på høring med frist 21. februar 2020.

Det har derimot ikke kommet noe forbud enda.

– Hva tror du er grunnen til at vi enda ikke har fått på plass et forbud?

– Det må du spørre justisministeren om. Vi har etterlyst det og trodde at det var velvillighet, svarer Johansen.

Disse knivene ble beslaglagt av Oslo-politiet i fjor. Foto: Kaja Staude Mikalsen

Justisdepartementet: Ikke kapasitet

I en e-post til NRK skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange fra Justis- og beredskapsdepartementet at de fikk inn mange ulike høringsuttalelser som nå er inne til vurdering.

– Ideelt sett skulle vi ha kommet lenger i dette arbeidet, men rett etter høringsfristen gikk ut slo koronasituasjonen innover landet. Departementet har derfor ikke hatt kapasitet til å ferdigstille denne høringen, sier Skjøld-Lorange.

Departementet vil komme tilbake til konklusjonene når arbeidet med alle høringsuttalelsene er ferdig, legger han til.

«Terror- og trusselregimet»

Mange kom med høringssvar. Blant annet politiet, som kom tilbake til departementet med et femsiders notat. Politiet pekte på at mens machete ble nevnt ni ganger i politiets operasjonslogg i 2009, hadde dette tallet økt til 219 i 2018.

I høringsnotatet fra Oslo politidistrikt kom det frem at Oslo-politiet over tid har vært bekymret over bruk av macheter som en del av «volds- og trusselregimet» i flere kriminelle miljøer.

Til tross for at politiet peker på utfordringer knyttet til macheter, så er de i tvil om at et forbud er det riktige.

Senest 19. oktober rykket politiet i Oslo ut til Ellingsrud etter melding om slagsmål og mulig observasjon av sverd og våpen.

– Vil sende et sterkt signal

– Folk skal føle seg trygge. Det gjør de ikke når folk flyr rundt med macheter, sier byrådslederen.

Det må påpekes at å bære kniv på åpen gate allerede er forbudt. Det varslede macheteforbudet er rettet mot å kjøpe og eie machete.

– Hvorfor er et macheteforbud så viktig?

– Bare gå og se hos flere utsalgssteder hvor lett det er å få tak i en machete. Et forbud vil sende et sterkt signal om at det ikke skal være lett å få tak i her i Oslo eller i Norge.