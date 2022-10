– Det vil alltid ligge over byen. Både for oss og for andre mennesker som har hørt om det og husker det. De vil jo tenke det når de kommer til Kongsberg.

Tor Hansson sier han ofte tenker på det som skjedde når han går i Hyttegata. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Det sier Tor Hansson til NRK.

Vi er i Hyttegata i Kongsberg. Ett år etter at det utenkelig skjedde. Ett år etter at sølvbyen opplevde at fem bysbarn brått ble revet bort.

Hansson forklarer at hendelsen har ligget som et bakteppe for hele byen det siste året, men at han tror byen vil reise seg og bli som den var.

– Det tror jeg faktisk. Sånn stort sett, forklarer han.

Da lysene slukket og politisperringene ble fjernet, dukket det opp røde hjerter i Hyttegata. Foto: Caroline Utti / NRK

Minnemarkering: – Vet ikke om jeg har funnet de rette ordene

På ettårsdagen er det minnemarkering på Kongsberg. Dit kommer blant annet kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik. Det blir musikk og dikt. Det hele avsluttes med gratis minnekonsert i Kongsberg kirke.

– Det er veldig få innbyggere i Kongsberg som ikke tenker litt over hva som skjedde for ett år siden. 13. oktober 2021 vil nok alltid være med oss, sier ordfører Kari Anne Sand.

Kari Anne Sand er ordfører i Kongsberg. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Hun roser innbyggerne i kommunen. Deres evne til å stå sammen, samt å vise raushet og omsorg med hverandre.

– Jeg tror det blir en fin minnemarkering. Vi samles rundt fem bålpanner som symboliserer den varmen og det lyset, og hvordan de fem drepte skinte for sine omgivelser, forklarer hun.

Ordføreren innrømmer at det er vanskelig å finne de rette ordene til dagens minnetale, men at det ikke er hun som står i sentrum.

– Jeg vet ikke om jeg har funnet de rette ordene enda, sier hun.

Roser kommunen og politiet

Tilbake i Hyttegata finner vi Bent Hogstad. Han bodde her den 12. oktober 2021. Nå har han flyttet.

Bent Hogstad tilbake i Hyttegata der han bodde for ett år siden. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

– Ting begynner å gå seg til. For veldig mange, sier han.

– Har byen vært flinke til å ta vare på hverandre?

– Ja. Kommunen har vært veldig flinke og politiet har vært veldig flinke. De har vært mye mer til stede her det siste året.

Han tror de fleste på Kongsberg har det bra.

– Men det er klart, de som er direkte berørt er det jo tungt for. Det er ting som ikke skal skje.

Flere la ut blomster, lys og bamser etter drapene. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

– Vi hadde trengt å ha dem hos oss fortsatt

– Det er alltid like rart å gå her. I løpet av det siste året har det blitt veldig annerledes å være her.

Det forteller Veslemøy Fjerdingstad. Hun er tilbake i Hyttegata. Ei gate hun selv har bodd i tidligere.

Veslemøy Fjerdingstad har selv bodd i Hyttegata. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Jeg tenker på de folka som nå er døde, forklarer hun.

Hun kjente dem alle sammen, og innrømmer at hun måtte bruke litt tid på å greie å vende tilbake hit.

– Men sånn er det med mange. Jeg vet mange som tror at nå er de ferdige med det, og så får de et «flashback» på det her, sier hun ettertenksomt før hun legger til:

– Disse folka. Vi hadde trengt å ha dem hos oss fortsatt.

Viktig å ikke glemme

– Jeg er glad for at det er minnemarkering. Sånn at vi ikke glemmer dem, forteller Fjerdingstad.

Hun sier at hun er glad for at folk bruker og har tatt tilbake Hyttegata.

– Kan Kongsberg komme over dette her?

– Komme over det gjør du vel ikke, men du kan komme videre allikevel.

– Har dere i Kongsberg fått det bra igjen?

– Ja, og nei.

Gjerningsmannen dømt til tvungent psykisk helsevern

Det var 13. oktober i fjor Espen Andersen Bråthen tok livet av fem personer på Kongsberg.

Politiet fikk første melding om ugjerningen klokka 18:13. Gjerningsmannen ble pågrepet klokka 18:47.

Bråthen var tiltalt for fem knivdrap og elleve drapsforsøk med pil og bue, i tillegg til en rekke grove trusler.

24. juni i år ble Bråthen dømt til tvungent psykisk helsevern. Det var i tråd med påstanden til både aktor og forsvarer. Dommen betyr at Bråthen ikke skal sone i fengsel, men behandles av helsevesenet. Etter tre år skal han vurderes på nytt.