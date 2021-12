Tidlig på morgenen går alarmen hos Romerike Brann- og redningsvesen.

Klokken er noen få minutter over fire. De får meldinger om en naturhendelse i Gjerdrum.

Tankene begynner fort å surre i hodet til brannkonstabel Inge Myhrer. Han vet at det er mye kvikkleire dit de skal.

Martin Weider er brannmester ved Romerike Brann- og redningsvesen. Dette var bilen de rykket til Gjerdrum i. Foto: Nadir Alam / NRK

– Allerede på vei ned trappa begynner vi å tenke worst case scenario. Det kan være kvikkleire, sier brannmester Martin Weider.

Torsdag 30. desember 2021 er det ett år siden den tragiske hendelsen. På denne dagen i fjor gikk det et enorm kvikkleireskred i Ask i Gjerdrum kommune.

Ti personer og et ufødt barn døde. Det tok 83 dager før alle ble funnet.

Flere hus forsvant ned i gropa og over 1600 mennesker ble berørt av hendelsen. Foto: Jil Yngland / NTB

En vegg av leire

I Gjerdrum for ett år siden er det mørkt og kaldt. Brannvesenet er på vei fra Skedsmo til Ask.

– Det er dårlig kjøreforhold, mye snø og dårlig sikt. Det tar dobbelt så lang tid, sier Martin Weider.

Når de kommer fram til Ask møter de en vegg av leire som flyter over riksveien. De varsler ifra om at dette er større enn noe de har sett før.

Med helikopter ble 15 mennesker hentet opp fra skredgropa. Foto: Jil Yngland / NTB

Inge Myhrer og en kollega får i oppgave å evakuere beboere i Nystulia.

– Vi startet med evakuering av husene til fots, over jorder og veier og det som var, sier Myhrer.

De løper mellom husene, banker på dører og roper for å vekke folk. Samtidig er det enorme krefter i sving nede i skredgropa.

– Vi hører at masser flytter på seg og at trær knekker som fyrstikker, sier Weider.

Skredet tok med seg store deler av boligfeltet i Nystulia. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Stor redningsaksjon

Samtidig som evakuering av Nystulia pågår, flyr helikoptrene over gropa og leter etter overlevende.

Politiets piloter trosset hardt vær og vanskelige flyforhold.

Det var dårlig sikt og vanskelig kjøreforhold den morgenen, da skredet gikk. Foto: NTB

15 personer ble reddet ut av skredgropa. To av dem var Steinar og Jan-Tore som hjalp hverandre nede i gropa.

5. januar ga redningsmannskapene opp håpet om å finne flere overlevende.

Planet Labs satelitt fanget opp raset 30.desember på satelitt. Planet Labs Inc

Tilbake til hverdagen

– Jeg husker det sterkt. Det er stille romjul og jeg ligger i senga og våkner av at telefonen vibrere på nattbordet og det står Politidistrikt Øst på displayet. Jeg må reise til kommunehuset for å ta imot evakuerte. Det er den første beskjeden jeg får.

Slik beskriver ordfører Anders Østensen (Ap) skrednatten i Gjerdrum. Nå ett år senere forteller han om en kommune der mange har fått tilbake normaliteten i hverdagen sin.

– Det er gjerne det man lengter etter når en tragedie rammer. Men mange er fremdeles sterkt berørt. Og det er klart at de som har mistet noen – det er et tap og en sorg som sitter igjen lenge.

Ordfører i Gjerdrum kommune, Anders Østensen (Ap) Foto: Torstein Bøe / NTB

Ordføreren sier krateret er der fortsatt, som et stort sår i landskapet som er vanskelig å overse.

– Men det har skjedd mye. NVE har jobbet iherdig med å starte sikringsarbeidet. Det har vært ryddet opp i skredområdet, så nå er det ikke rester av hus og sammenraste bygninger lenger. Men det er mye arbeid som gjenstår.

Utløst av rekordvåt høst

Et ekspertutvalg mener erosjon i Tistilbekken er årsaken til skredet. Den direkte utløsende årsaken var den rekordvåte høsten, mener utvalget

Tistilbekken renner gjennom rasområdet. I skråningen der som skredet gikk var bakken allerede ustabil. Erosjon i denne bekken forverret det.

Skredet har satt sine spor både i Gjerdrum, og hos Inge Myhrer og Martin Weider.

– Du kommer hjem, det går noen dager og du begynner å tenke på hva vi har gått gjennom. Vi strakk strikken langt. Det var ikke gitt at alle skulle komme hjem, sier Weider.

Nå tenker han på de som savner noen til julemiddagen i år.