Dommen ble forkynt til Espen Andersen Bråthen på Dikemark sykehus fredag.

Både aktoratet og forsvaret la ned påstand om tvungent psykisk helsevern for Bråthen, under rettssaken i Buskerud tingrett.

Dommen betyr at Bråthen ikke skal sone i fengsel, men behandles av helsevesenet. Etter tre år skal Bråthen vurderes på nytt.

Bråthen var tiltalt for fem knivdrap og elleve drapsforsøk med pil og bue, i tillegg til en rekke grove trusler.

Det var Aftenposten som omtalte dommen først.

Statsadvokat Andreas Christiansen håper dommen setter punktum for det som skjedde på Kongsberg 13. oktober 2021. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi mener at tingretten har kommet frem til et riktig resultat, sier statsadvokat Andreas Christiansen til NRK.

Bråthen er domfelt i henhold til påstanden til aktor, og Christiansen sier han synes det er en grundig og reflektert dom som åpenbart får frem alvoret i handlingene som fant sted på Kongsberg.

– Vi mente at overføringen til tvungent psykisk helsevern er det riktige i den saken her for domfelte, sier Christiansen

Hva er tvungent psykisk helsevern Ekspandér faktaboks For å kunne straffes (fengsel eller forvaring) må en lovbryter være tilregnelig på handlingstidspunktet.

Lovbryteren er ikke tilregnelig dersom han på handlingstidspunktet er psykotisk, psykisk utviklingshemmet i høy grad, eller har en sterk bevissthetsforstyrrelse.

Når det anses nødvendig for å verne andres liv, helse eller frihet, kan en lovbryter som er straffet overføres til tvungent psykisk helsevern gjennom dom.

Vilkåret er at vedkommende har begått eller forsøkt å begå et voldslovbrudd, et seksuallovbrudd, en frihetsberøvelse, en ildspåsettelse eller et annet lovbrudd som krenket andres liv, helse eller frihet. Kilde: Straffelovens § 20 og 62.

Espen Andersen Bråthens forsvarer, Fredrik Neumann, sa torsdag til NRK at han ikke er tilgjengelig for en kommentar før etter at han er ferdig med en annen straffesak i Buskerud tingrett fredag.

Må vurderes på nytt om tre år

– Utgangspunktet er tre år i første omgang, og så må man vurdere etter tre år om det er grunnlag for å fortsette med dom på tvungent psykisk helsevern for ytterligere tre år, sier Christiansen.

Han understreker at de har notert seg hva de sakkyndige sa under rettssaken, og at de vil følge nøye med på utviklingen til Bråthen.

– Og som i alle andre saker, når det nærmer seg tre år, vurdere om det er grunnlag for å holde han videre på dom på tvungent psykisk helsevern, forklarer statsadvokaten.

– Så håper vi denne dommen er med på å sette et punktum for det som skjedde, og at det kan bidra til at lokalbefolkningen kan komme seg videre, sier Christiansen.

En av de mest alvorlige voldshendelsene i Norge

Under sluttprosedyrene i Buskerud tingrett, beskrev aktor handlingene i Kongsberg 13. oktober i fjor som en av de mest alvorlige voldshendelsene i Norge i senere tid.

– Det var ingen som kunne forutse det som skjedde. At dette var en drapsmann på jakt etter menneskeliv. Han påførte mange mennesker dødsfrykt, sa statsadvokat Andreas Christiansen.

Aktor Andreas Christiansen og Vibeke Gjøslien Martins i rettslokalet i Hokksund under rettssaken mot Espen Andersen Bråthen. Foto: Lise Åserud / NTB

Konkluderte med at Bråthen lider av paranoid schizofreni

Statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins begrunnet hvorfor aktoratet mener Bråthen var utilregnelig da han gjennomførte de brutale drapene. Hun viste blant annet til de psykiatrisk sakkyndige, som konkluderte med at Bråthen lider av paranoid schizofreni.

– Det er snakk om fem drap og 11 drapsforsøk. Han stanset ikke før han ble pågrepet, og han hadde et klart og tydelig mål om å drepe flere. Vi kunne risikert at flere liv gikk tapt, sa statsadvokaten.

Hun viste også til de psykiatrisk sakkyndige, som mener at det foreligger en gjentakelsesfare, og at Bråthen har en kronisk sinnslidelse med en dårlig prognose.

– Det er helt avgjørende at påtalemyndigheten får kontroll over Bråthens behandling og oppfølgning fremover. Vi har sett hva han er i stand til. Det er helt nødvendig å overføre Bråthen til tvungent psykisk helsevern, sa Gjøslien Martins.

Til retten fortalte Bråthen at trangen til å drepe var utløst av at han hadde hatt smerter bak øynene i flere måneder, noe som gjorde at han var redd for å bli blind. Bråthen var overbevist om at han måtte drepe for å bli født på nytt.

Mener Bråthens forklaring underbygger påstanden

Fredrik Neumann er forsvarer for Espen Andersen Bråthen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, mener klientens forklaring underbygger innstillingen om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Første dag i retten leste Neumann fra de sakkyndiges rapport:

– Observanden hadde vrangforestillinger med religiøst og magisk innhold. Han mente han hadde fått beskjed om å drepe mennesker for deretter å bli gjenfødt, leste Neumann fra rapporten.