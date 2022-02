Erik måtte til Ukraina – ville ikke at kona skulle være alene i et land som trues med krig

– Jeg er i en liten landsby cirka 30 kilometer utenfor en by som heter Bila Tserkva, sier Erik Helgesplass til NRK.

Han, kona og stesønnen har egentlig en leilighet i Kyiv, men 46-åringen fra Geithus i Modum synes situasjonen er såpass uklar at det føles tryggere der de nå oppholder seg.

– I hvert fall hvis det skulle smelle der. Da blir det nok et problem å komme seg ut av byen, sier Helgesplass.

Det var Bygdeposten som omtalte saken først.

Nesten alene på flyet til Kyiv

For en uke siden satte han seg på flyet fra Oslo til Kyiv. På den flyvningen var han nesten alene. For mens de fleste utlendinger reiser ut av det krigstruede landet, måtte Helgesplass inn.

– Hva slags mann hadde jeg vært hvis jeg hadde latt kone og barn være der, mens jeg satt trygg, god og varm i Norge, forteller han.

Årsaken til at han valgte å reise til Ukraina, i stedet for at hun dro til Norge, er flere.

– Hun har jo ikke rett på oppholdstillatelse, så hun kunne kanskje kommet på turistvisum. Men svigerfar bor også hos oss nå, og han har jo aldri hatt noe pass. Så da ble det til at jeg dro dit, forklarer han.

Legger planer for hva de skal gjøre i tilfelle krig

På landsbygda i Ukraina er det ifølge Helgesplass lite som tyder på at landet står dypt inne i en konflikt som kan føre til krig. Men familien har lagt planer for hva de skal gjøre.

– Plan a er å være der vi er. Skulle det bli så galt at vi må rømme, så setter vi kursen mot Polen som har sagt at de er villige til å ta imot ukrainske flyktninger, sier Helgesplass før han legger til:

– Skulle det være trøblete å dra den veien, så reiser vi mot Romania som også har sagt at de er villige til det.

FØLER DE ER LANGT UNNA KONFLIKTEN: Erik Helgesplass sammen med stesønnen på landsbygda i Ukraina. De befinner seg for øyeblikket 3 mil utenfor byen Bila Tserkva. En by ca. 80 kilometer sør for Kiev. Foto: Privat

Selv understreker han at han ikke er bekymret, og at dette er «mye større enn en liten geithusing kan rå med». Men han liker ikke utviklingen.

– Vi får se hva som skjer. Det er dårlige signaler som kommer i media nå.

Føler seg trygg

Helgesplass innrømmer at han aldri hadde sett for seg å måtte sette seg ned med sin 13 år gamle stesønn og snakke om hva de skal gjøre hvis de kommer bort fra hverandre, eller hvis noen faller fra.

– Det er jo en hverdag og en virkelighet som er ganske langt unna det gjennomsnittet av norske 13-åringer håndterer.

Nordmannen, som vanligvis pendler mellom Ukraina og Norge, sier han nå vil bli i landet til han føler situasjonen er mer avklart.

– Det begynner jo å bli klundrete å komme seg ut herfra igjen. Det er færre og færre flyselskaper som vil fly hit, sier han og legger til:

– Jeg føler meg trygg. Vi er ganske langt unna de områdene det per i dag er konflikt i. Men det er et vanvittig propagandasirkus fra begge sider, så det er vanskelig å sortere ut den informasjonen som vi skal tro på.