Erik (8) reddet et barn fra å drukne

Det var forrige uke Erik og flere andre barn på SurfCamp gjorde seg klare for å dra ut med tråbåter på Hvalstrand.

Han ble igjen på brygga fordi han var sliten.

– Jeg holdt på å lete etter krabber på brygga, også var det to barn som lekte ved brygga, forteller åtteåringen til NRK.

Plutselig hørte han et plask.

Den ene av dem som lekte, en liten gutt på to-tre år, falt mellom to tråbåter som lå ved brygga.

– Han prøvde å holde seg fast i båten, men så hørte jeg plasket og da løp jeg bort og holdt han i hånda til moren kom bort. Hun var ganske langt borte

Det var ved denne båten den lille gutten falt i vannet fra. Foto: Marit Sirum-Eikre

Moren, som var borte ved moloen, kom løpende og fikk heist sønnen sin opp av vannet.

Hun var svært takknemlig og takket Erik for hjelpen.

NRK har ikke lykkes i å komme i kontakt med moren.

Budstikka omtalte saken først.

Visste hva han skulle gjøre

Erik klarte å reagere raskt takket være god opplæring på campen og tur med familien.

– Jeg har vært på mange sjøkurs og har båt selv. Jeg har lært at hvis man ser noen som holder på å drukne, bør man dra opp eller holde dem fast. Også bør man reagere kjapt og rope om hjelp.

Alt gikk så kjapt, sier Erik.

Erik viser her hvordan han holdt gutten i hånden mens han var i vannet. Foto: Ole Fjøsne Grankel / NRK

– Jeg gjorde det som jeg har lært, og rakk ikke å tenke så mye over det.

Hadde ikke Erik vært der kunne det gått virkelig galt. Det var nemlig ingen voksne som fikk med seg hendelsen og de fleste fra leiren var ut i vannet da hendelsen skjedde.

– Jeg vet ikke om moren hadde oppdaget det hvis jeg ikke hjalp til. I verste fall kunne han druknet. Heldigvis gikk det bra. Det var skummelt da det skjedde og jeg ble litt redd. man bør hjelpe til når man kan hjelpe til, sier Erik.

Ukas helt på leiren

Campsjef Jan Terje Johansen forteller at Erik er ukas helt på leiren. En utmerkelse de gir ut hvert år på Surfcamp.

Erik ble kåret til ukas Surfcamper etter sin heroiske handling av leirsjef Jan Terje Johansen. Foto: Ole Fjøsne Grankel / NRK

– Det kunne blitt en drukningsulykke hvis ikke Erik hadde vært der, sier Johansen.

– Dette var absolutt en påminnelse om at kursene vi holder lærer barna hvordan de skal håndtere slike situasjoner, legger han til.

Eriks pappa Bjørn Erik Sættem er også stolt av sønnen.

– Vi synes det var utrolig fint at han var på rett sted til rett tid, og at han gjorde det riktige slik at det gikk bra. Vi er kjempestolte. Han er jo en sjøvant gutt, siden vi har båt selv og vært veldig mye ved sjøen, så det hjalp sikkert litt på det også.

Pappaen forteller at det tok litt tid før Erik selv skjønte alvoret.

Erik sammen med pappa, Bjørn Erik Sættem på brygga der badeulykken skjedde, på Hvalstrand i Asker. Foto: Marit Sirum-Eikre

– Erik har nok ikke skjønt helt alvoret i saken. Det var ikke så dramatisk da det skjedde fordi han var så rask, men i etterkant har han tenkt mer på at det var veldig bra at han var der. Han er nok stolt av seg selv han også.

Nyttige bade og flyte-tips Foto: Patrick da Silva Saether Ekspandér faktaboks Bad sammen med andre.

Hvis du skal svømme alene, si fra til noen på stranden som kan holde et øye med deg.

Svøm langs land, ikke utover. Da er det lettere å redde seg opp av vannet.

Skal du svømme langt bør du ha med følgebåt.

Hvis du havner i en strøm som trekker deg utover, svøm til siden. Ikke forsøk å svømme MOT strømmen.

Behold roen, og bekjemp ønsket om å plaske og kave.

Blir du sliten, legg deg bakover og flyt på ryggen med armer og bein i stjerneformasjon. Da sparer du krefter.

Flyt til du får kontroll over pusten, og har fått krefter til å varsle om at du trenger hjelp.

Beveg armer og bein forsiktig om det trengs for å holde deg flytende.

Øv deg på å flyte. Du bør klare 2-3 minutter. Du trenger ikke være god til å svømme for å klare å flyte.

Hvis du faller ut i kaldt vann: Flyt til kuldesjokket har gitt seg. Det tar fra 60 til 90 sekunder. Kilde: Redningsselskapet, Livredning.no, tryggivann.no

Drukning skjer i det stille

Den lille gutten kunne raskt blitt en del av en tragisk statistikk. Så langt i år har 51 mennesker mistet livet til drukning.

– En drukningsulykke skjer skremmende fort og det skjer stille og rolig og det foregår helt i det stille, sier regionsjef i Redningsselskapet region Sørøst Erik Knudsen.

Har man med barn på stranda er det spesielt viktig å holde utkikk og ikke bade alene.

Det er viktig at barn helt ned i skolealder får vanntilvenning gjennom kurs, sier regionsleder Erik Knudsen i Redningsselskapet Sørøst. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen

– Allerede fra skolealder er det viktig at barn får den vanntilvenningen som er nødvendig.

Knudsen skryter Eriks innsats opp i skyene og mener han gjorde akkurat det han skulle.

Det er også få av drukningsulykkene som involverer barn, sier Knudsen.

– Det er som oftest voksne menn som går igjen på statistikken og det sier kanskje mer om at barn og ungdom er mer bevisste på risikoene.