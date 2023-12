Unngår budsjettkaos i Oslo – Frp sier ja til forlik

Mer til eldre og mer til asfalt løste budsjettfloken i Oslo bystyre.

Avgjørelsen falt på et møte i Frps bystyregruppe tirsdag kveld.

Det skjedde få timer før Oslo bystyre skal vedta hva 100 milliarder kroner skal brukes til neste år.

Nå unngår byrådspartiene en kaotisk avstemning i bystyret i morgen. De slipper å «kjøre slalåm» mellom ulike partier for å få flertall for sin politikk.

Lettere å få sykehjemsplass

– Vi mener at med det vi legger opp til nå, så gjør vi det lettere å få en sykehjemsplass i Oslo.

– Det er et tillegg på 82 millioner kroner som skal gå til å sikre sykehjemsplasser i bydelene, sier Frps gruppeleder Magnus Birkelund til NRK etter møtet.

Dessuten har de fått gjennomslag for 80 millioner mer til veivedlikehold.

Økningene er i forhold til Høyre- og Venstre-byrådets tilleggsbudsjett, som ble lagt fram 16. november.

Hovedpunktene derfra ligger fast. Det betyr blant annet kutt i eiendomsskatt og skolemat.

På overtid

Forhandlingene mellom Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og KrF har pågått langt på overtid.

Partiene skulle vært enige torsdag i forrige uke. Da la bystyrets finansutvalg siste hånd på Oslo-budsjettet.

Brudd

Sist onsdag ble forhandlingene brutt. Fremskrittspartiet kunne ikke godta det siste tilbudet fra byrådspartiene Høyre og Venstre.

Det førte til at Høyre, Venstre og KrF torsdag morgen la fram en budsjettavtale uten Frp.

Det inneholdt blant annet mer penger til organisasjoner som deler ut mat og hjelper utsatte grupper.

Det var også funnet plass til å rehabilitere fire kunstgressbaner.

Frp slutter seg til de tre andre partienes prioriteringer.

Eldre og asfalt

Men uten Frp hadde avtalen fra forrige uke flertall i bystyret. Frps gruppeleder Magnus Birkelund ville ha mer til eldre og asfalt.

Det fikk han, etter at forhandlingene tatt opp igjen på mandag.

– Veiene har gått for lut og kaldt vann over veldig mange år. Der er det veldig positivt at vi i denne enigheten kommer med 80 friske millioner, sier Birkelund.

Det hadde blitt sett på som et stort prestisjenederlag hvis byrådet ikke hadde greid å skaffe flertall for det første borgerlige budsjettet på åtte år.

Deler av påplusningene blir finansiert ved å øke ostehøvelkuttet i kommunens virksomheter noe. Enkelte områder er skjermet, slik som helse og omsorg.