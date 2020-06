Enebolig brenner på Nordstrand – fare for spredning

Politiet fikk melding om brannen kl. 22.22. Da nødetatene ankom stedet fikk de raskt vite at det ikke er noen mennesker i huset. De to beboerne hadde kommet seg ut, og fremstår uskadde. De blir likevel sjekket av ambulanse på stedet.

– Det har tatt fyr i noen trær på motsatt side. Brannvesenet melder nå at de har kontroll på brannen i eneboligen, men at den er vanskelig å slukke. De frykter fortsatt at den skal spre seg til naboboligen, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt.

Naboboligen er evakuert av brannvesenet.

Den brennende eneboligen ligger midt i et villaområde, og er også nabo til en barnehage og et næringsbygg.

Ifølge politiet blåser det litt på stedet, men enn så lenge er vindretningen gunstig.

Ber folk trekke unna brannstedet

Engeseth sier at flere skuelystne tidligere var litt for tett på brannstedet.

– Vi ber folk om å trekke seg lenger unna. De er litt for tett på, og det gjør det vanskelig for nødetatene å jobbe godt med slukking.

Brannvesenet er på stedet med store styrker for å hindre spredning. Foto: Pål Marius Tingve / NRK

Mye røyk i området

Engeseth sier at det kommer en god del røyk fra brannen som kan være plagsom for beboere i området.

– Hvis beboere kjenner noe ubehag må de lukke vinduene sine.

Røyken fra brannen er synlig fra store deler av Oslo. Foto: Mustafa Celik / Privat